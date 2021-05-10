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TCL показала панели mini-LED с очень высоким разрешением для самых продвинутых ноутбуков

Компания TCL в рамках мероприятия Ultra-HD Vision, Eye Color Life показала два новых дисплея, предназначенных для использования в портативных компьютерах самого высокого класса.

Одна из новинок имеет размер 17,3 дюйма по диагонали. Панель обладает разрешением 4K × 2K, а частота обновления достигает 120 Гц. Благодаря рамкам минимальной ширины экран сможет занимать до 97 % площади поверхности крышки ноутбука. Называется также время отклика — всего 3 мс (GtG).

Важно отметить, что дисплей выполнен по технологии Mini-LED, которая предусматривает применение массива микроскопических светодиодов. Благодаря этому может быть реализована функция локального затемнения — за счёт разделения панели на зоны с независимой регулировкой подсветки.

Ещё одна новинка получила диагональ 15,6 дюйма. Это изделие может похвастаться высочайшим разрешением — 5K × 3K. Ширина рамок вокруг экрана составляет только 1,4 мм: дисплей занимает 96 % площади панели.

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Известно, что новинка обеспечивает полный охват цветового пространства DCI-P3. Яркость достигает 500 кд/м2. Экран выполнен по технологии низкотемпературного поликристаллического кремния (LTPS).

О том, когда дисплеи появятся в коммерческих портативных компьютерах, пока ничего не сообщается. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: tcl, дисплей, экран, ноутбук, лэптоп
tcl, дисплей, экран, ноутбук, лэптоп
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