Mercedes-Benz начнёт продажи электрических минивэнов EQT в следующем году

Электрификации в обозримом будущем подвергнутся не только легковые и коммерческие транспортные средства, но и модели, стоящие на стыке этих двух жанров. Марка Mercedes-Benz продемонстрировала внешность электрического минивэна EQT, который выйдет на рынок в следующем году.

Строго говоря, компанию электрической версии фургона Citan в следующем году составит именно цельнометаллический вариант EQT для коммерческого рынка, а версия минивэна для частных клиентов появится позже, хотя именно её особенности используются производителем при описании новинки. Электромобиль с габаритными размерами 4945 × 1863 × 1826 мм оснащается двумя сдвижными дверями с обеих сторон кузова, второй ряд сидений позволяет установить три детских кресла, а два раздельных сиденья третьего ряда при необходимости перевозить габаритные грузы можно демонтировать полностью. Концепт-кар EQT под полом багажного отсека скрывает электрический лонгборд, но сохранится ли эта опция в серийном варианте, с уверенностью сказать сложно.

Технические характеристики пассажирской версии EQT, помимо способности вместить семерых человек, пока скрываются. Штатная информационно-развлекательная система MUBX может оснащаться функцией голосового управления, сенсорные кнопки управления есть не только на центральном дисплее, но и на спицах рулевого колеса. Программное обеспечение будет обновляться по воздуху.

Как пояснили представители Mercedes-Benz, в следующем году марка будет выпускать восемь моделей электромобилей на трёх континентах. Модели EQT предстоит конкурировать с новой интерпретацией легендарного микроавтобуса Volkswagen, которая перейдёт на электрическую платформу в 2023 году.