Видео: буйство красок и убийственное окружение в демонстрации ещё одного уровня Shadow Warrior 3

Издательство Devolver Digital и студия-разработчик Flying Wild Hog представили очередной геймплейный трейлер своего восточного экшена от первого лица Shadow Warrior 3.

Обнародованный ролик длится чуть меньше двух минут и служит для демонстрации уровня That Damn Dam («Эта чёртова дамба»). Как несложно догадаться, события миссии разворачиваются на дамбе.

Одним из врагов, с которым сталкивается опальный корпоративный сёгун Ло Вэнь за упомянутый временной промежуток, оказался не показывавшийся ранее мини-босс по прозвищу Летун (Floater).

За убийство этого противника игрока вознаградят новым оружием — разрывающим неприятелей на части глазом с торчащими из него лезвиями. Устранять недругов в Shadow Warrior 3 можно будет и благодаря окружению.

Напомним, в Shadow Warrior 3 главный герой на пару со своим бывшим заклятым врагом Орочи Зиллой попытаются предотвратить конец света, поймав древнего дракона, которого сами же случайно и освободили.

Ранее разработчики Shadow Warrior 3 продемонстрировали уровень Doomsday Device («Машина судного дня») и объявили о расширении списка целевых платформ предстоящего проекта.

Премьера Shadow Warrior 3 ожидается на протяжении текущего года не только на ПК (Steam), как было заявлено изначально, но также на консолях прошедшего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.