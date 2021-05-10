Apple перейдёт на корейские компоненты для камер вместо китайских

Компания Apple приняла решение расширить сотрудничество с южнокорейскими производителями, выпускающими комплектующие для камер смартфонов. Реорганизация цепочки поставок стала вынужденной мерой из-за торговой войны между США и КНР.

По данным портала Korea IT News, на сотрудничество с корейскими производителями Apple приходится переходить после разрыва отношений с китайской компанией Ofilm, выпускающей компоненты камер. В прошлом году Министерство торговли США поместило производителя в чёрный список, после чего Apple была вынуждена искать новых партнёров.

В заявлении, сделанном 16 марта, OFilm сообщила, что «определённая иностранная компания» решила прекратить сотрудничество с китайским производителем и его дочерними предприятиями. Хотя Apple не называлась прямо, известно, что OFilm получала от совместного бизнеса значительную долю своего дохода и после окончания взаимодействия была вынуждена продать производство камер китайской Wingtech.

До введения санкций Apple получала компоненты камер от OFilm, Sharp и LG Innotek, а теперь ей приходится искать новых партнёров в Южной Корее. Помимо крупнейшего контрагента на рынке оптических комплектующих — LG Innotek, компания Apple, по слухам, уже ведёт переговоры с некоторыми производителями помельче, выпускающими ToF-сенсоры, а также приводы для фокусировки оптики и другие модули.

Обычно компания очень тщательно подходит к подбору новых партнёров. На то, чтобы связаться с контрагентом, получить прототипы, оценить их качество, проинспектировать производство и проанализировать финансовое положение потенциального партнёра, а также его планы по развитию мощностей, обычно уходит до двух лет.

Ожидается, что корейские производители, рассматривать работу с которыми Apple начала ещё с прошлого года, скоро могут получить шанс для развития. По данным южнокорейского источника в отрасли, после решения LG прекратить производство смартфонов, многие местные компании оказались в затруднительном положении и корейская промышленность рассчитывает на Apple в качестве нового источника инвестиций.