TCL показала передовые дисплеи для телевизоров и складных гаджетов

Компания TCL на пресс-конференции Ultra-HD Vision, Eye Color Life продемонстрировала свои последние достижения в области создания дисплеев для телевизоров и других устройств.

Одна из новинок — панель Star Obsidian Screen для телевизоров формата 8К (7680 × 4320 точек). Изделие использует технологию mini-LED (массив микроскопических светодиодов), а размер составляет 75 дюймов по диагонали.

Кроме того, показана 85-дюймовая панель, выполненная по технологии IGZO (оксид индия, галлия и цинка). Этот дисплей также соответствует формату 8К, а частота обновления достигает 120 Гц.

Продемонстрирован 17-дюймовый рулонный экран, который можно скрутить в трубку. Панель предназначена для использования в мобильных компьютерах.

Наконец, анонсирован 10-дюймовый складной дисплей Z1 Dual-Fold Flexible Screen с соотношением сторон 4:3. Его можно применять в разных режимах, имитирующих смартфон, планшет и ноутбук. Характеристики изделия не раскрываются.

О том, когда показанные дисплеи выйдут на коммерческий рынок, пока, к сожалению, ничего не сообщается.