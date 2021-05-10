3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо...TCL показала передовые дисплеи для телев...
Новости Hardware

TCL показала передовые дисплеи для телевизоров и складных гаджетов

Компания TCL на пресс-конференции Ultra-HD Vision, Eye Color Life продемонстрировала свои последние достижения в области создания дисплеев для телевизоров и других устройств.

Одна из новинок — панель Star Obsidian Screen для телевизоров формата 8К (7680 × 4320 точек). Изделие использует технологию mini-LED (массив микроскопических светодиодов), а размер составляет 75 дюймов по диагонали.

Кроме того, показана 85-дюймовая панель, выполненная по технологии IGZO (оксид индия, галлия и цинка). Этот дисплей также соответствует формату 8К, а частота обновления достигает 120 Гц.

Продемонстрирован 17-дюймовый рулонный экран, который можно скрутить в трубку. Панель предназначена для использования в мобильных компьютерах.

Наконец, анонсирован 10-дюймовый складной дисплей Z1 Dual-Fold Flexible Screen с соотношением сторон 4:3. Его можно применять в разных режимах, имитирующих смартфон, планшет и ноутбук. Характеристики изделия не раскрываются.

О том, когда показанные дисплеи выйдут на коммерческий рынок, пока, к сожалению, ничего не сообщается. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TCL показала панели mini-LED с очень высоким разрешением для самых продвинутых ноутбуков
Основная часть телевизоров Panasonic будет выпускаться китайской TCL
Концепт TCL превращает 6,87" телефон в 10" планшет, позволяя складывать и скручивать дисплей
Xiaomi представила недорогие телевизоры Mi TV P1 с диагональю до 55 дюймов и разрешением до 4K
Китайского производителя умных телевизоров обвинили в шпионаже за пользователями
«Яндекс» получил 19 % отечественного производителя телевизоров «Квант» в качестве залога
Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: tcl, дисплей, экран, телевизор
tcl, дисплей, экран, телевизор
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 157
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 139
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 124
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 81

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Производитель экшен-камер GoPro продолжает нести убытки
Sony скоро выпустит контроллер для PlayStation 5 в двух новых раскрасках
Видео: сравнение стандартной версии Metro Exodus и Enhanced Edition на RTX 3080 в 4К
Разработчиков Resident Evil Village обвинили в плагиате одного из монстров
Моддер заменил главную героиню в ремейке Resident Evil 3 на леди Димитреску из RE Village 5 мин.
Android-версия Facebook Messenger преодолела рубеж в 5 млрд скачиваний 13 мин.
Судя по сообщению музыкальной группы 2WEI, новую Battlefield представят на этой неделе 21 мин.
Ethereum бьёт рекорды. Криптовалюта торгуется дороже $4000 за единицу 2 ч.
Nokia пересмотрела планы обновления смартфонов до Android 11 2 ч.
Видео: буйство красок и убийственное окружение в демонстрации ещё одного уровня Shadow Warrior 3 3 ч.
Сборник Mass Effect Legendary Edition создавался с оглядкой на пользовательские модификации к оригинальным играм 4 ч.
«Дочка» Alibaba первой из частных компаний примет участие в тестировании цифрового юаня 4 ч.
Масштабное фанатское ответвление в серии Half-Life со своим сюжетом выйдет ближайшим летом 5 ч.
Еженедельный чарт Steam: Resident Evil Village возвышается над всеми, Hood: Outlaws & Legends — вторая 5 ч.
Доступные LFP-батареи CATL догнали аккумуляторы с никелем по плотности при вдвое большем сроке службы 4 мин.
Nubia готовит игровой смартфон Red Magic 6R с 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой 9 мин.
TCL показала передовые дисплеи для телевизоров и складных гаджетов 48 мин.
HyperX представила новые модули памяти Predator DDR4 с частотой до 5333 МГц 53 мин.
Apple перейдёт на корейские компоненты для камер вместо китайских 2 ч.
Toshiba выпустила жёсткие диски S300 ёмкостью до 6 Тбайт для систем видеонаблюдения 2 ч.
Schneider Electric представила микро-ЦОД EcoStruxure 43U для офисных пространств 2 ч.
Apple выделила компании Corning $45 млн на создание гибкого стекла для складного iPhone 2 ч.
Производители заявили о небывалом скачке поставок SSD на фоне популярности криптовалюты Chia 3 ч.
Наследник империи Samsung может получить помилование и вскоре выйдет из тюрьмы 3 ч.