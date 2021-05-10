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Судя по сообщению музыкальной группы 2WEI, новую Battlefield представят на этой неделе

Более двух недель назад генеральный менеджер DICE Оскар Габриэльсон (Oskar Gabrielson) заявил, что «скоро» состоится полноценный анонс новой Battlefield. Судя по недавней утечке и сообщению музыкального коллектива 2WEI, презентация состоится уже на этой неделе.

В официальном микроблоге упомянутой группы сегодня появилось сообщение: «Счастливого понедельника! Два новых трейлера игр с нашей музыкой будут представлены на этой неделе». Естественно, представители 2WEI не указали, о каких проектах идёт речь. Однако, судя по недавней утечке, одним из них окажется новая Battlefield.

Несколько дней назад в Сети появился 30-секундный отрывок аудио из трейлера грядущего шутера DICE. В нём были слышны крики солдат и звуки боевой техники, но самое важное, что на фоне играла песня Run Baby Run от 2WEI и композитора Али Кристенхуша (Ali Christenhusz). Утечку уже удалили, однако о ней подробно рассказал автор YouTube-канала DANNYonPC, который собирает информацию о грядущей Battlefield.

Возможно, всё это лишь совпадение, ведь официальные подтверждения анонса пока не поступали. В любом случае, если Electronic Arts и DICE соберутся провести презентацию, то наверняка заблаговременно о ней объявят.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: battlefield, dice, electronic arts, шутер
battlefield, dice, electronic arts, шутер
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