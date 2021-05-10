Android-версия Facebook Messenger преодолела рубеж в 5 млрд скачиваний

Количество скачиваний Android-версии приложения для обмена мгновенными сообщениями Facebook Messenger превысило отметку в 5 млрд. Об этом сообщил ресурс AndroidPolice, ссылаясь на данные магазина Google Play.

Согласно имеющимся данным, Facebook Messenger стал всего лишь 14-м приложением по счёту, количество загрузок которых исчисляется пятью миллиардами. Нетрудно догадаться, что многие из таких программных продуктов принадлежат Google и являются предустановленными на смартфонах с Android. Однако в их числе есть и другие продукты Facebook. В 2019 году порог в 5 млрд скачиваний перешагнул Android-клиент социальной сети Facebook, а в 2020-м к нему присоединился мессенджер WhatsApp.

Несмотря на критику Facebook по поводу того, как компания обрабатывает пользовательские данные, статистика говорит о том, что детище Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) движется в правильном направлении. Компания продолжает работать в направлении объединения своих социальных сервисов для создания единой платформы. Этот проект далёк от завершения, и Facebook ещё предстоит сделать массу работы, в том числе в плане обеспечения конфиденциальности пользовательских данных. Кроме того, 5 млрд скачиваний мессенджера Facebook показывают, насколько популярны продукты компании по всему миру.