Nubia готовит игровой смартфон Red Magic 6R с 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой

Сетевые источники сообщают о том, что сертификацию в организациях Bluetooth SIG и 3C (China Compulsory Certificate) прошёл производительный смартфон Red Magic 6R, который в скором времени, как ожидается, анонсирует бренд Nubia.

Известно, что новинка получит 6,67-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. Во фронтальной части расположится одинарная камера с 16-мегапиксельным сенсором, в тыльной — четверная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком.

Сертификация 3С указывает на поддержку быстрой подзарядки мощностью 55 Вт. Ёмкость аккумулятора составит 4100 мА·ч. Габариты устройства — 163,04 × 75,34 × 8,2 мм, вес — 186 г.

«Сердцем» смартфона послужит неназванный восьмиядерный процессор, функционирующий на тактовой частоте 2,8 ГГц. Говорится о подготовке версий с 6, 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128, 256 и 512 Гбайт.

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 11. Очевидно, аппарат сможет работать в сотовых сетях пятого поколения (5G).

Nubia Red Magic 6R может дебютировать в текущем квартале. Сведений об ориентировочной цене пока нет.