3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Nubia готовит игровой смартфон Red Magic...
Новости Hardware

Nubia готовит игровой смартфон Red Magic 6R с 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой

Сетевые источники сообщают о том, что сертификацию в организациях Bluetooth SIG и 3C (China Compulsory Certificate) прошёл производительный смартфон Red Magic 6R, который в скором времени, как ожидается, анонсирует бренд Nubia.

Известно, что новинка получит 6,67-дюймовый дисплей формата Full HD+ с разрешением 2400 × 1080 точек. Во фронтальной части расположится одинарная камера с 16-мегапиксельным сенсором, в тыльной — четверная камера с 64-мегапиксельным основным датчиком.

Сертификация 3С указывает на поддержку быстрой подзарядки мощностью 55 Вт. Ёмкость аккумулятора составит 4100 мА·ч. Габариты устройства — 163,04 × 75,34 × 8,2 мм, вес — 186 г.

Red Magic 6

Red Magic 6

«Сердцем» смартфона послужит неназванный восьмиядерный процессор, функционирующий на тактовой частоте 2,8 ГГц. Говорится о подготовке версий с 6, 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128, 256 и 512 Гбайт.

Новинка будет поставляться с операционной системой Android 11. Очевидно, аппарат сможет работать в сотовых сетях пятого поколения (5G).

Nubia Red Magic 6R может дебютировать в текущем квартале. Сведений об ориентировочной цене пока нет. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У игрового смартфона Xiaomi Redmi K40 может появиться «облегчённая» версия на чипе Dimensity 1100
Lenovo представила Legion Phone Duel 2 — игровой смартфон за €799, который нужно использовать в горизонтальной ориентации
Xiaomi представила игрофон Black Shark 4 со 144-Гц экраном, 16 Гбайт ОЗУ и 120-Вт зарядкой
Флагман Huawei P50 с необычной системой камер показался на «живых» фотографиях
Во флагманские смартфоны ASUS Zenfone 8 вернётся стандартное аудиогнездо
Xiaomi представит Redmi Note 10S с большой батареей к середине мая
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: nubia, red magic, смартфон
nubia, red magic, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 157
SpaceX успешно испытала прототип космического корабля Starship SN15: ничего не взорвалось 139
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 124
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 81

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разрыв в литографии между TSMC и Samsung начинает угрожать бизнесу последней
Производитель экшен-камер GoPro продолжает нести убытки
Разработчиков Resident Evil Village обвинили в плагиате одного из монстров
Видео: сравнение стандартной версии Metro Exodus и Enhanced Edition на RTX 3080 в 4К
Масштабное фанатское ответвление в серии Half-Life со своим сюжетом выйдет ближайшим летом
Моддер заменил главную героиню в ремейке Resident Evil 3 на леди Димитреску из RE Village 17 мин.
Android-версия Facebook Messenger преодолела рубеж в 5 млрд скачиваний 25 мин.
Судя по сообщению музыкальной группы 2WEI, новую Battlefield представят на этой неделе 33 мин.
Ethereum бьёт рекорды. Криптовалюта торгуется дороже $4000 за единицу 3 ч.
Nokia пересмотрела планы обновления смартфонов до Android 11 3 ч.
Видео: буйство красок и убийственное окружение в демонстрации ещё одного уровня Shadow Warrior 3 4 ч.
Сборник Mass Effect Legendary Edition создавался с оглядкой на пользовательские модификации к оригинальным играм 4 ч.
«Дочка» Alibaba первой из частных компаний примет участие в тестировании цифрового юаня 4 ч.
Еженедельный чарт Steam: Resident Evil Village возвышается над всеми, Hood: Outlaws & Legends — вторая 5 ч.
DOOM, Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein и не только: в Steam стартовала весенняя распродажа игр Bethesda со скидками до 75 % 6 ч.
Доступные LFP-батареи CATL догнали аккумуляторы с никелем по плотности при вдвое большем сроке службы 16 мин.
Nubia готовит игровой смартфон Red Magic 6R с 6,67-дюймовым экраном и квадрокамерой 21 мин.
TCL показала передовые дисплеи для телевизоров и складных гаджетов 60 мин.
HyperX представила новые модули памяти Predator DDR4 с частотой до 5333 МГц 2 ч.
Apple перейдёт на корейские компоненты для камер вместо китайских 2 ч.
Toshiba выпустила жёсткие диски S300 ёмкостью до 6 Тбайт для систем видеонаблюдения 2 ч.
Schneider Electric представила микро-ЦОД EcoStruxure 43U для офисных пространств 2 ч.
Apple выделила компании Corning $45 млн на создание гибкого стекла для складного iPhone 3 ч.
Производители заявили о небывалом скачке поставок SSD на фоне популярности криптовалюты Chia 3 ч.
Наследник империи Samsung может получить помилование и вскоре выйдет из тюрьмы 3 ч.