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Моддер заменил главную героиню в ремейке Resident Evil 3 на леди Димитреску из RE Village

Ремейк Resident Evil 3 успел получить много модификаций, которые меняли облик центрального персонажа. Вместо Джилл Валентайн энтузиасты добавляли Элли из The Last of Us Part II, Аэрис из обновлённой Final Fantasy VII и даже персонажа из Fall Guys: Ultimate Knockout. А теперь её место может занять Альсина Димитреску — один из главных символов свежей Resident Evil Village.

Соответствующую модификацию выпустил автор под псевдонимом Raq. Он взял ресурсы (модель и текстуры) леди Димитреску из восьмой части серии и использовал их в своём проекте. Энтузиаст даже позаботился о корректной физике развивающегося платья дамы. А вот рост у женщины будет такой же, как у Джилл Валентайн, ведь иначе она не смогла бы войти в большинство дверных проёмов в ремейке Resident Evil 3. Кроме того, Raq предупредил об ошибке, когда ноги Альсины Димитреску проходят сквозь текстуру платья. На текущий момент автор не знает, как справиться с проблемой.

Скачать упомянутую модификацию можно на Nexus Mods после предварительной авторизации. Там же присутствует инструкция по установке. Тем временем для Resident Evil Village уже тоже появились первые моды.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик,
Теги: resident evil 3, resident evil village, capcom, моды
resident evil 3, resident evil village, capcom, моды
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