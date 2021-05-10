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Samsung Galaxy M51 признан лучшим в комплексном тесте аккумуляторов DxOMark

Портал DxOMark, прославившийся рейтингами камер смартфонов, расширил свою специализацию, постепенно дойдя до оценки звуковой составляющей, аккумуляторов и других характеристик гаджетов. По результатам недавних тестов батарей смартфонов безусловным лидером стала одна из моделей Samsung среднего уровня.

https://www.businessinsider.in

Samsung Galaxy M51 оснащён батареей ёмкостью 7000 мАч. Эксперты DxOMark утверждают, этот смартфон в тестах батареи показал себя лучше, чем флагманский Galaxy S21 Ultra и любые другие аппараты из числа недавно выпущенных.

Смартфон набрал максимальные 88 баллов. Для сравнения, Galaxy S21 Ultra с процессором Snapdragon 888 — 70 баллов, а версия с Exynos 2100 — всего лишь 57 баллов. Несколько эффективнее оказался iPhone 12 Pro Max с 78 баллами. Стоит отметить, что самый дорогой смартфон Apple по-прежнему использует 60-Гц дисплей, в то время как флагманы на Android в массе своей перешли на более энергоёмкие варианты с частотой обновления до 120 Гц.

https://www.sammobile.com/

Тесты аккумуляторов, проводимые DxOMark, используют научную методологию с применением «клеток Фарадея» и роботов с сенсорными манипуляторами для того, чтобы сделать результаты максимально объективными. Компания моделирует всевозможные сценарии — от голосовых звонков в 3G-сетях, потокового воспроизведения музыки, воспроизведения видео, проигрывания потокового видео (в сотовых сетях и с помощью Wi-Fi), а также использование в играх. Тест учитывает скорость зарядки и разрядки аккумуляторов. Всего на проверку уходит 6,5 дней, она включает более 70 тестов.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung galaxy, samsung galaxy m51, samsung
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