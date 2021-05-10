Samsung Galaxy M51 признан лучшим в комплексном тесте аккумуляторов DxOMark

Портал DxOMark, прославившийся рейтингами камер смартфонов, расширил свою специализацию, постепенно дойдя до оценки звуковой составляющей, аккумуляторов и других характеристик гаджетов. По результатам недавних тестов батарей смартфонов безусловным лидером стала одна из моделей Samsung среднего уровня.

Samsung Galaxy M51 оснащён батареей ёмкостью 7000 мАч. Эксперты DxOMark утверждают, этот смартфон в тестах батареи показал себя лучше, чем флагманский Galaxy S21 Ultra и любые другие аппараты из числа недавно выпущенных.

Смартфон набрал максимальные 88 баллов. Для сравнения, Galaxy S21 Ultra с процессором Snapdragon 888 — 70 баллов, а версия с Exynos 2100 — всего лишь 57 баллов. Несколько эффективнее оказался iPhone 12 Pro Max с 78 баллами. Стоит отметить, что самый дорогой смартфон Apple по-прежнему использует 60-Гц дисплей, в то время как флагманы на Android в массе своей перешли на более энергоёмкие варианты с частотой обновления до 120 Гц.

Тесты аккумуляторов, проводимые DxOMark, используют научную методологию с применением «клеток Фарадея» и роботов с сенсорными манипуляторами для того, чтобы сделать результаты максимально объективными. Компания моделирует всевозможные сценарии — от голосовых звонков в 3G-сетях, потокового воспроизведения музыки, воспроизведения видео, проигрывания потокового видео (в сотовых сетях и с помощью Wi-Fi), а также использование в играх. Тест учитывает скорость зарядки и разрядки аккумуляторов. Всего на проверку уходит 6,5 дней, она включает более 70 тестов.