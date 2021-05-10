Роботакси нового поколения от Pony.ai получили лидары Luminar Iris, элегантно вписанные в дизайн авто

Компания Pony.ai в скором времени начнёт серийное производство роботакси нового поколения, в которых не применяется стандартный конусообразный оптический радар (лидар), характерный для такого транспорта. Вместо этого разработчики вписали лидары от компании Luminar в конструкцию крыши, придав более привлекательный внешний вид. Запуск новых авто состоится не раньше 2022 года, но подготовка к их производству ведётся уже сейчас.

По словам генерального директора Pony.ai Джеймса Пена (James Peng), в следующем году новые роботакси пройдут серию завершающих испытаний, а уже в 2023 году ими смогут пользоваться клиенты сервиса компании. В настоящее время такси от Pony.ai доступно ограниченному количеству клиентов из Калифорнии, Пекина, Шанхая и Гуанчжоу. Не так давно компания получила разрешение на испытание своих полностью автономных транспортных средств без водителя за рулём на дорогах общего пользования в Калифорнии.

Глава Pony.ai отметил, что в настоящее время компания находится на этапе получения разрешения на то, чтобы включить полностью автономные авто в свой автопарк такси в Калифорнии. В конструкции автономных такси компании используются четыре лидара Luminar Iris, два из которых находятся на крыше, а ещё два по бокам кузова. Такой подход, по словам Джеймас Пена, позволяет генерировать изображение с очень высоким разрешением. Он также отметил, что лидары Luminar Iris имеют максимальную дальность действия 500 метров, включая расстояние до 250 метров с коэффициентом отражения менее 10 %. Такие лидары имеют и конструктивные особенности. Они отличаются более плоским корпусом, за счёт чего устройство проще интегрировать в дизайн автомобиля.

Pony.ai была оценена в $3 млрд после того, как в прошлом году Toyota инвестировала в компанию $400 млн. Разработчик лидаров Luminar стала публичной компанией в прошлом году и сейчас её стоимость составляет около $2,9 млрд. Помимо Pony.ai компания Luminar сотрудничает с Airbus, Volvo, Audi и научно-исследовательским центром Toyota.