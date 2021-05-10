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Энтузиаст доказал, что GeForce RTX 2080 Ti поддерживает 22 Гбайт памяти GDDR6 — вдвое больше стандартного объёма

В руки энтузиаста VIK-on попал очередной подопытный образец. Ранее моддер смог увеличить до 16 Гбайт объём видеопамяти у графических ускорителей GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 3070. Как оказалось, теоретически такой же трюк можно провести с флагманской моделью серии Turing, GeForce RTX 2080 Ti, увеличив у неё объём видеопамяти в два раза.

К VIK-on попала нерабочая модель флагманской видеокарты GeForce предыдущего поколения со множеством физических повреждений. Перед тем как видеокарта оказалась у энтузиаста, она посетила три ремонтных мастерских, после которых её состояние стало ещё хуже, чем было в момент поломки: у графического ускорителя отсутствовали некоторые элементы, а также были видны следы использования некачественного флюса.

VIK-on не только починил видеокарту, но ещё и подтвердил, что она может поддерживать установку 22 Гбайт видеопамяти. Напомним, что официальный объём памяти у GeForce RTX 2080 Ti составляет 11 Гбайт.

Энтузиаст провёл реболлинг видеочипа, установил все отсутствующие элементы, а также восстановил все повреждённые дорожки. После этого он решил проверить, может ли изменение конфигурации страпов обмануть GPU BIOS и «убедить» его в том, что карта поддерживает больше видеопамяти, чем заявлено производителем.

Конфигурация страпов

Конфигурация страпов

Конфигурация страпов

Конфигурация страпов

Поскольку сейчас в мире наблюдается дефицит чипов GDDR6 видеоблогер к сожалению, не смог найти 16-Гбит чипы, чтобы заменить ими установленные на 8-Гбитные микросхемы памяти. В таком случае это фактически бы доказывало возможность использования 22 Гбайт видеопамяти на игровом флагмане Turing. Вместо этого VIK-on провёл проверку конфигурации страпов на программном уровне. Как оказалось, NVIDIA действительно добавляла поддержку 22 Гбайт видеопамяти для этого GPU.

Программа определила, что GeForce RTX 2080 Ti поддерживает 22 Гбайт видеопамяти

Программа определила, что GeForce RTX 2080 Ti поддерживает 22 Гбайт видеопамяти

Моддер отметил, что при изменении конфигурации старапов для поддержки 22 Гбайт видеопамяти, но без физической установки такого объёма памяти, видеокарта ведёт себя нестабильно. Система запускается, но либо зависает со временем, либо выдаёт графические артефакты. Тем не менее эксперимент доказывает, что на данном графическом ускорителе действительно можно установить 22 Гбайт видеопамяти при наличии всех необходимых компонентов.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 2080 ti, turing, моддинг, видеокарта, видеопамять
geforce rtx 2080 ti, turing, моддинг, видеокарта, видеопамять
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