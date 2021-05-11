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ASUS представила 16-дюймовый игровой ноутбук ROG Zephyrus M16 на базе Tiger Lake-H

Компания ASUS, хорошо известная геймерам благодаря устройствам серии ROG, представила обновлённое семейство игровых ноутбуков. Одной из новинок стал ROG Zephyrus M16, построенный на базе мощного процессора и оснащённый передовыми дисплеем и акустикой.

ROG Zephyrus M16 построен на новом 10-нм восьмиядерном 45-Вт процессоре Intel Tiger Lake-H. Сообщается, что ноутбук будет доступен только с Core i7, однако точная маркировка чипа не раскрывается. Процессор в Zephyrus M16 будет работать в связке с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии, вплоть до RTX 3070. В устройстве будет применяться оперативная память DDR4-3200, максимальный объём которой может достигать 48 Гбайт. В качестве накопителей будут использоваться SSD, подключаемые по интерфейсу PCIe 4.0, максимальной ёмкостью 2 Тбайт.

Особое внимание разработчики уделили экрану. В ROG Zephyrus M16 он представлен 16-дюймовой матрицей с разрешением WQHD (2560 × 1440 точек) и стопроцентным охватом цветового пространства DCI-P3. Время отклика составляет всего 3 миллисекунды, а частота обновления достигает 165 Гц. Благодаря тонким рамкам с четырёх сторон, экран занимает 94 процента поверхности панели, и по размерам 16-дюймовый ноутбук соответствует 15-дюймовым моделям.

ПО словам ASUS, полного погружения в игровой процесс удастся добиться благодаря акустической системе, состоящей из шести мощных динамиков с поддержкой Dolby Atmos. Они дополнены массивом микрофонов с функцией шумоподавления, основанной на алгоритмах искусственного интеллекта.

ROG Zephyrus M16 выполнен в довольно строгом дизайне. Сама ASUS акцентирует на этом внимание, заявляя, что ноутбук разрабатывался с учётом потребностей не только геймеров, но и профессиональных пользователей, которые нуждаются в мощной и портативной рабочей станции, способной без проблем заменить производительный настольный ПК. Именно из профессиональных ноутбуков в новинку перекочевала возможность раскрытия верхней крышки на 180 градусов.

ROG Zephyrus M16 оснащён двумя портами USB-C с поддержкой Display Port 1.4 и Power Delivery 3.0. Один из разъёмов поддерживает интерфейс Thunderbolt 4. Помимо этого устройство оснащено двумя портами USB 3.2 Gen 2 Type-A. Пользователям также доступны слот для microSD, HDMI 2.0b, RJ45, 3,5-мм аудиоразъём и зацеп для замка Kensington. Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч.

При всех своих достоинствах ROG Zephyrus M16 может похвастаться весьма компактными габаритами. Толщина устройства составляет 19,9 мм при весе 1,9 кг. Стоимость, равно как и сроки начала продаж ASUS пока что не называет.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, ноутбуки и нетбуки,
Теги: новинка, ноутбук, игровой ноутбук, asus, zephyrus
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