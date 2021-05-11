ASUS представила флагманский игровой ноутбук Zephyrus S17 на восьмиядерном Tiger Lake и GeForce RTX 3080

Помимо 16-дюймового ноутбука ROG Zephyrus M16 компания ASUS представила флагманский игровой ноутбук Zephyrus S17. Он может похвастаться бескомпромиссной начинкой и способен удовлетворить любые запросы, выдвигаемые пользователями к игровой машине высокого класса.

Выдающуюся производительность ноутбуку обеспечивает новейший 10-нм процессор Intel Core i9-11900H семейства Tiger Lake-H. Чип работает в связке с не менее впечатляющей видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 с уровнем TDP до 140 Вт. Для поддержания стабильно высокого уровня производительности при длительных нагрузках важна максимально эффективная система охлаждения. Именно поэтому, для отвода тепла от CPU и GPU в качестве термоинтерфейса используется жидкий металл.

Помимо этого ноутбук может нести до трёх твердотельных накопителей. Поддерживается интерфейс PCIe Gen 4, а также есть возможность объединения накопителей в массив RAID0. Объём оперативной памяти стандарта DDR4-3200 может достигать 48 Гбайт.

Что касается экрана, для Zephyrus S17 на выбор доступны два варианта: 17,3-дюймовая матрица с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц, или 4К-панель с такой же диагональю и частотой обновления 120 Гц. Оба дисплея могут похвастаться временем отклика 3 миллисекунды, стопроцентным охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой Dolby Vision.

Акустика ноутбука тоже заслуживает внимания. В Zephyrus S17 используется шесть широкополосных динамиков, которые дополнены двумя сабвуферами. Заявлена поддержка Dolby Atmos. Массив микрофонов с поддержкой высококачественного шумоподавления гарантирует, что голос пользователя, находящегося даже в шумной обстановке, будет отчётливо слышен собеседнику.

Устройство выполнено в довольно компактном для ноутбуков этого класса дизайне. Толщина новинки составляет всего 19,9 мм при весе 2,6 кг. Экран ноутбука окружён довольно тонкими рамками, а клавиатура может менять угол наклона, чтобы обеспечить максимальное удобство в игре или при наборе текста. Также это обеспечивает дополнительный приток воздуха системе охлаждения. Клавиши оснащены механическими переключателями с малым временем отклика и дополнены RGB-подсветкой.

Zephyrus S17 оснащён двумя портами USB Type-C с поддержкой Display Port 1.4 и Power Delivery 3.0. Один из них поддерживает интерфейс Thunderbolt 4. Он также может похвастаться двумя USB 3.2 Gen 2 в форм-факторе Type-A, слотом для SD-карт, портом HDMI 2.0b, 3,5-мм аудиоразъёмом и RJ45. В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки.