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Хакеры извинились за взлом крупного американского нефтепровода Colonial Pipeline

Группа злоумышленников, которая на прошлой неделе взломала оператора нефте- и газопровода Colonial Pipeline, парализовав его работу, извинилась за социальные последствия своих действий. Хакеры заявили, что их целью является заработок денег, а не создание проблем для общественности. Группа называется DarkSide, и ФБР подтвердило, что именно она стоит за взломом одного из крупнейших нефтепроводов Северной Америки.

theverge.com

theverge.com

Хакеры заявили, что они аполитичны и не участвуют в геополитике. Они также попросили не связывать их с правительством какого-либо государства или искать скрытые мотивы в их действиях. Хакеры пообещали ввести модерацию своих целей, чтобы избежать отрицательных последствий для общественности в будущем. Специалисты по кибербезопасности верят, что DarkSide не связана с конкретным государством, однако заявляют, что хакеры редко просят выкуп, если системы взломанных ими компаний работают на определённых языках. Как ни странно, это в основном языки народов постсоветского региона.

Добавим, что трубопровод Colonial Pipeline протяжённостью около 9 тысяч километров отвечает за транспортировку 45 процентов топлива для восточной части США, включая авиационное топливо и газ. Компания заявила, что в настоящее время возвращает свои системы в оперативный режим и устраняет последствия кибератаки. Colonial Pipeline надеется полностью восстановить свою работу до конца этой недели.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: бизнес, взлом, хакеры, сша
бизнес, взлом, хакеры, сша
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