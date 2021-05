Хакеры извинились за взлом крупного американского нефтепровода Colonial Pipeline

Группа злоумышленников, которая на прошлой неделе взломала оператора нефте- и газопровода Colonial Pipeline, парализовав его работу, извинилась за социальные последствия своих действий. Хакеры заявили, что их целью является заработок денег, а не создание проблем для общественности. Группа называется DarkSide, и ФБР подтвердило, что именно она стоит за взломом одного из крупнейших нефтепроводов Северной Америки.

Хакеры заявили, что они аполитичны и не участвуют в геополитике. Они также попросили не связывать их с правительством какого-либо государства или искать скрытые мотивы в их действиях. Хакеры пообещали ввести модерацию своих целей, чтобы избежать отрицательных последствий для общественности в будущем. Специалисты по кибербезопасности верят, что DarkSide не связана с конкретным государством, однако заявляют, что хакеры редко просят выкуп, если системы взломанных ими компаний работают на определённых языках. Как ни странно, это в основном языки народов постсоветского региона.

The assumption is that Darkside is not nation state affiliated, but like oh-so-many ransomware groups it uses tools like “GetUserDefaultLangID” to perform language checks. If the victim uses any languages below, DarkSide moves on. https://t.co/atMjKSPAJl pic.twitter.com/LNJ0CBDdBo