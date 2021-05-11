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Microsoft сделает 64-разрядную версию OneDrive доступной большему числу пользователей

Компания Microsoft сделает 64-разрядную версию OneDrive доступной большему числу пользователей. Об этом пишет Windows Latest со ссылкой на представителя компании. Изменения будут доступны только пользователям 64-разрядной версии операционной системы.

Engadget

Engadget

Обновление призвано облегчить работу с крупными файлами. По плану разработчиков, обновление внедрят до середины мая. Они незаметно обновят сервисы пользователей, но точное число человек, которые получат к нему доступ, не называют. Отдельно скачивать ничего не придётся.

Преимуществами обновления OneDrive смогут воспользоваться только владельцы 64-битной Windows. Тем не менее, при желании они смогут переключиться на 32-битную версию которая останется доступной. Единственным отличием станет снижение производительности сервиса.

Microsoft выпустила 64-битный Windows ещё в 2003 году. При этом, компания не адаптировала архитектуру OneDrive в течение 13 лет, с момента основания сервиса (с 2007 по 2014 он назывался SkyDrive). Первая предварительная публичная 64-битная версия OneDrive появилась только в начале апреля. Она упрощает работу с крупными файлами или большим числом документов.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, Файловые менеджеры, Операционные системы,
Теги: microsoft, onedrive, 64-битная архитектура, windows
microsoft, onedrive, 64-битная архитектура, windows
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