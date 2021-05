Консольный релиз приключенческой головоломки Ever Forward задержится почти на полтора месяца

Издательство PM Studios и студия-разработчик Pathea Games (My Time at Portia) сообщили об очередном переносе версий своей приключенческой головоломки Ever Forward для приставок.

Напомним, изначально консольный дебют Ever Forward ожидался зимой 2020 года. Затем премьеру сдвинули на 29 июня 2021-го, но и к этой дате, как выяснилось, создатели проекта не успевают.

Отныне планируется, что выход Ever Forward на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch состоится 10 августа текущего года, то есть почти на полтора месяца позже обещанного.

В назначенный день консольные версии Ever Forward поступят в продажу не только для цифровых магазинов, но и розничных. Физическое издание будет включать оригинальный саундтрек на 10 композиций.

Предварительный заказ Ever Forward для приставок на данном этапе доступен лишь в случае розничной Switch-версии на сайте крупных зарубежных интернет-магазинов вроде Amazon.

Примечательно, что анонс в PM Studios решили сопроводить ровно тем же самым трейлером, который возвещал о выходе Ever Forward на приставках 29 июня — только дата в конце другая.

Ever Forward дебютировала в августе 2020 года на ПК (Steam). Игрокам в роли одинокой девочки Маи нужно разблокировать свои воспоминания и встретиться с собственными страхами, решая придуманные разработчиками загадки.