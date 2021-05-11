3DNewsНовости SoftwarePlayStationКонсольный релиз приключенческой головол...
Новости Software

Консольный релиз приключенческой головоломки Ever Forward задержится почти на полтора месяца

Издательство PM Studios и студия-разработчик Pathea Games (My Time at Portia) сообщили об очередном переносе версий своей приключенческой головоломки Ever Forward для приставок.

Напомним, изначально консольный дебют Ever Forward ожидался зимой 2020 года. Затем премьеру сдвинули на 29 июня 2021-го, но и к этой дате, как выяснилось, создатели проекта не успевают.

Отныне планируется, что выход Ever Forward на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Nintendo Switch состоится 10 августа текущего года, то есть почти на полтора месяца позже обещанного.

В назначенный день консольные версии Ever Forward поступят в продажу не только для цифровых магазинов, но и розничных. Физическое издание будет включать оригинальный саундтрек на 10 композиций.

Предварительный заказ Ever Forward для приставок на данном этапе доступен лишь в случае розничной Switch-версии на сайте крупных зарубежных интернет-магазинов вроде Amazon.

Примечательно, что анонс в PM Studios решили сопроводить ровно тем же самым трейлером, который возвещал о выходе Ever Forward на приставках 29 июня — только дата в конце другая.

Ever Forward дебютировала в августе 2020 года на ПК (Steam). Игрокам в роли одинокой девочки Маи нужно разблокировать свои воспоминания и встретиться с собственными страхами, решая придуманные разработчиками загадки.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Приключенческая головоломка Ever Forward доберётся до консолей к концу июня
Приключенческая головоломка Ever Forward выйдет на ПК уже 13 августа, консольный релиз — зимой
Приключение Ever Forward от авторов My Time at Portia выйдет на Nintendo Switch в конце года
Игрок построил в Valheim огромную лестницу вокруг горы и смог подняться выше облаков
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Metro Exodus Enhanced Edition вышла на ПК, а на консолях нового поколения появится 18 июня
Рубрики: Новости Software, игры, Приключение, Пазл, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: ever forward, pathea games, pm studios
ever forward, pathea games, pm studios
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Иск «Царьград ТВ» грозит Google штрафом, который гипотетически разорит компанию 162
Статистика Backblaze подтвердила старую истину: SSD ломаются гораздо реже, чем жёсткие диски 125
Sony выпустит обновлённую PlayStation 5 с другими комплектующими, чтобы решить проблему с дефицитом 83
Новые подробности S.T.A.L.K.E.R. 2: оружие, локации и численность команды разработчиков 56

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
На «поспешное» прохождение Biomutant потребуется 12 часов, а на полное исследование — больше полусотни
Хакер наводнил сеть TOR тысячами вредоносных серверов для кражи криптовалюты у пользователей
Sony рассказала о самых загружаемых играх в PlayStation Store в апреле
Доступные LFP-батареи CATL догнали аккумуляторы с никелем по плотности при вдвое большем сроке службы
Sony готовит полностью беспроводные наушники WF-1000XM4 с новым дизайном
К концу октября выйдет ещё одна видеоигровая адаптация «Монстров на каникулах» 14 мин.
Анонсирована Galactic Civilizations IV: новые функции, возросший масштаб и старт раннего доступа до конца весны 20 мин.
Консольный релиз приключенческой головоломки Ever Forward задержится почти на полтора месяца 51 мин.
В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке 59 мин.
Разработчики Battlefield намекнули на анонс новой части в июне 2 ч.
Microsoft сделает 64-разрядную версию OneDrive доступной большему числу пользователей 10 ч.
Facebook начнёт предупреждать пользователей, если они захотят поделиться статьёй, которую не читали 12 ч.
Hood: Outlaws & Legends поступила в продажу и получила релизный трейлер 12 ч.
С обновлением на следующей неделе в Call of Duty появится свой Рэмбо 13 ч.
Naughty Dog отметила пятилетие Uncharted 4: A Thief’s End сводной статистикой игроков 14 ч.
OPPO готовит смартфон с загадочным чипом MediaTek Dimensity и 65-Вт подзарядкой 7 мин.
Представлен 4K-монитор BenQ PD2725U с точной цветопередачей для дизайнеров 33 мин.
Фото дня: двуликая эмиссионная туманность в созвездии Единорога 2 ч.
Зонд OSIRIS-REx попрощался с астероидом Бенну и взял курс на Землю 2 ч.
Электрический пикап Tesla получит камеру, встроенную в передний бампер 3 ч.
MSI выпустила монитор Optix G27C7 вогнутой формы с частотой обновления 165 Гц 3 ч.
Поставщик лидаров для электромобилей Nio готов найти новых клиентов 3 ч.
Смартфон Realme Narzo 30 с 6,5" экраном Full HD+ дебютирует 18 мая 3 ч.
ПК-корпус Aerocool Gladiator Duo наделён подсветкой и тремя вентиляторами ARGB 3 ч.
Создатель болидов Формулы 1 займётся разработкой электрических фургонов и кроссоверов 4 ч.