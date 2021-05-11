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ПК-корпус Aerocool Gladiator Duo наделён подсветкой и тремя вентиляторами ARGB

Компания Aerocool представила компьютерный корпус Gladiator Duo формата Mid Tower с эффектной внешностью: новинка подходит для построения игровой станции на основе материнской платы типоразмера ATX, Micro-ATX или Mini-ITX.

Решение полностью выполнено в чёрном цвете. Фронтальную панель пересекает по вертикали полоса адресуемой подсветки ARGB. В верхней и нижней частях лицевой секции предусмотрены вентиляционные решётки. Боковая стенка изготовлена из закалённого стекла.

В оснащение изначально включены три 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой: два из них установлены сверху, ещё один — сзади. При необходимости можно развернуть жидкостное охлаждение с фронтальным радиатором формата до 360 мм, верхним радиатором на 240 мм и тыльным 120-мм радиатором. Ограничение по высоте процессорного кулера — 161 мм.

Накопители монтируются по следующей схеме: 1 × 3,5 дюйма, 1 × 3,5/2,5 дюйма и 2 × 2,5 дюйма. Для карт расширения доступны семь слотов; длина графических ускорителей может  достигать 326 мм.

Габариты корпуса составляют 210 × 519 × 404 мм. Интерфейсный блок содержит два порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Сведений об ориентировочной цене пока нет. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: aerocool, корпус
aerocool, корпус
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