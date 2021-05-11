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В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке

В российском сегменте цифрового магазина PlayStation Store без предупреждения стартовала акция, в рамках которой можно бесплатно добавить к себе в библиотеку ролевой экшен Valkyria Revolution.

Чтобы закрепить за своей учётной записью копию Valkyria Revolution, достаточно перейти на страницу игры и нажать кнопку «Добавить в библиотеку». Подписка PlayStation Plus не требуется.

Наряду с самой Valkyria Revolution в PlayStation Store абсолютно бесплатны и все дополнения к ней (они содержат внутриигровые предметы и события). Впрочем, судя по информации на сайте PSPrices, плата за эти аддоны не взималась никогда.

С чем именно связана внезапная щедрость издательства Deep Silver — компания занимается распространением Valkyria Revolution на территории Европы, — на данный момент неизвестно.

Ранее Sony пообещала в рамках инициативы Play At Home раздать пользователям PlayStation несколько игр в период с марта по июнь текущего года, однако, учитывая локальный характер акции, речь наверняка не об этом.

Последние на данный момент бесплатные игры по программе Play At Home

Последние на данный момент бесплатные игры по программе Play At Home

Будучи ответвлением серии Valkyria Chronicles, Valkyria Revolution отказалась от пошаговых сражений в угоду более динамичной боевой системе и сменила место действия — события игры разворачиваются в другой вселенной.

Valkyria Revolution дебютировала на Западе в июне 2017 года в версиях для PlayStation 4, PlayStation Vita и Xbox One. Журналисты встретили игру крайне прохладно: на Metacritic у проекта от 54 до 56 из 100 %.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Моды, патчи, дополнения, PlayStation,
Теги: valkyria revolution, deep silver, playstation store, ps store
valkyria revolution, deep silver, playstation store, ps store
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