В российском PS Store началась раздача Valkyria Revolution — возможно, по ошибке

В российском сегменте цифрового магазина PlayStation Store без предупреждения стартовала акция, в рамках которой можно бесплатно добавить к себе в библиотеку ролевой экшен Valkyria Revolution.

Чтобы закрепить за своей учётной записью копию Valkyria Revolution, достаточно перейти на страницу игры и нажать кнопку «Добавить в библиотеку». Подписка PlayStation Plus не требуется.

Наряду с самой Valkyria Revolution в PlayStation Store абсолютно бесплатны и все дополнения к ней (они содержат внутриигровые предметы и события). Впрочем, судя по информации на сайте PSPrices, плата за эти аддоны не взималась никогда.

С чем именно связана внезапная щедрость издательства Deep Silver — компания занимается распространением Valkyria Revolution на территории Европы, — на данный момент неизвестно.

Ранее Sony пообещала в рамках инициативы Play At Home раздать пользователям PlayStation несколько игр в период с марта по июнь текущего года, однако, учитывая локальный характер акции, речь наверняка не об этом.

Будучи ответвлением серии Valkyria Chronicles, Valkyria Revolution отказалась от пошаговых сражений в угоду более динамичной боевой системе и сменила место действия — события игры разворачиваются в другой вселенной.

Valkyria Revolution дебютировала на Западе в июне 2017 года в версиях для PlayStation 4, PlayStation Vita и Xbox One. Журналисты встретили игру крайне прохладно: на Metacritic у проекта от 54 до 56 из 100 %.