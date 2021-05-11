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Создатель болидов Формулы 1 займётся разработкой электрических фургонов и кроссоверов

Разработчики гиперкаров постепенно приходят к осознанию неизбежности перехода на электротягу, но пока не прощаются с планами по выпуску новых машин с мощными двигателями внутреннего сгорания. Компания создателя болидов Формулы 1 Гордона Мюррея (Gordon Murray) одновременно с разработкой электрических суперкаров готова проектировать и «гражданские» электромобили для заказчиков.

Источник изображения: Reuters

Источник изображения: Reuters

Как отмечает Reuters, британская компания Gordon Murray Group в ближайшие пять лет планирует привлечь $420 млн на расширение бизнеса и переход на электротягу к 2030 году. По крайней мере, к концу десятилетия разработчики планируют представить полностью электрический суперкар, а гибридный вариант дебютирует в 2026 году. На следующий год намечен анонс первого суперкара марки — T50 будет оснащаться 12-цилиндровым двигателем внутреннего сгорания. За год будет выпущено не более сотни экземпляров, каждый оценивается в $3,4 млн. Вся первая партия машин уже распродана по предварительным заказам.

До появления первого гибридного суперкара производитель намеревается представить ещё одну модель с ДВС, но к концу десятилетия рассчитывает перейти на электротягу. Наработки в этой сфере найдут применение и в «гражданском» сегменте, поскольку Gordon Murray Group планирует предлагать сторонним заказчикам проекты по выпуску коммерческих фургонов на электротяге или кроссоверов потребительского класса. По всей видимости, эти «побочные продукты электрификации» призваны оправдать затраты на создание собственных электрических суперкаров. В ближайшие два с половиной года компания начнёт тестировать на дорогах общего пользования прототипы электромобилей указанных классов. К тому времени Gordon Murray Group рассчитывает привлечь к своим разработкам одного или двух клиентов. Ими могут стать не только автопроизводители, но и логистические компании.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: формула 1, суперкары, электромобиль
формула 1, суперкары, электромобиль
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