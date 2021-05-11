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Разработчики Battlefield намекнули на анонс новой части в июне

Издательство Electronic Arts и студия-разработчик DICE в официальном микроблоге серии военных шутеров Battlefield недвусмысленно намекнули на месяц анонса следующей части франшизы.

Напомним, первоначально представление новой Battlefield было запланировано на весну текущего года. В апреле разработчики пообещали, что объявление будет сделано уже «скоро», однако воз и ныне там.

В недавнем твите музыкальной группы 2WEI также разглядели подтверждение анонса грядущей Battlefield до конца этой недели, однако полноценной презентации, судя по всему, фанатам предстоит ждать до июня.

В новой публикации разработчики решили поделиться с подписчиками словами, рифмующимися с soon (скоро). EA и DICE подобрали два варианта: june (июнь) и boom (взрыв).

В лаконичном сообщении угадывается едва зашифрованное послание: судя по всему, представление новой крупной Battlefield задержится до июня. Об этом же ещё в прошлую пятницу говорил журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb).

Кадр из предполагаемого трейлера следующей Battlefield

Кадр из предполагаемого трейлера следующей Battlefield

Ранее в Сеть попало два скриншота из предполагаемого дебютного трейлера новой Battlefield. Подлинность изображений подтвердил инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson).

У новой Battlefield пока нет окончательного названия, зато есть ориентировочные сроки выхода и целевые платформы — осень 2021 года «на консолях и компьютерах нового поколения».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: battlefield, battlefield 6, dice, electronic arts, ea
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