Разработчики Battlefield намекнули на анонс новой части в июне

Издательство Electronic Arts и студия-разработчик DICE в официальном микроблоге серии военных шутеров Battlefield недвусмысленно намекнули на месяц анонса следующей части франшизы.

Напомним, первоначально представление новой Battlefield было запланировано на весну текущего года. В апреле разработчики пообещали, что объявление будет сделано уже «скоро», однако воз и ныне там.

В недавнем твите музыкальной группы 2WEI также разглядели подтверждение анонса грядущей Battlefield до конца этой недели, однако полноценной презентации, судя по всему, фанатам предстоит ждать до июня.

В новой публикации разработчики решили поделиться с подписчиками словами, рифмующимися с soon (скоро). EA и DICE подобрали два варианта: june (июнь) и boom (взрыв).

В лаконичном сообщении угадывается едва зашифрованное послание: судя по всему, представление новой крупной Battlefield задержится до июня. Об этом же ещё в прошлую пятницу говорил журналист VentureBeat Джефф Грабб (Jeff Grubb).

Ранее в Сеть попало два скриншота из предполагаемого дебютного трейлера новой Battlefield. Подлинность изображений подтвердил инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson).

У новой Battlefield пока нет окончательного названия, зато есть ориентировочные сроки выхода и целевые платформы — осень 2021 года «на консолях и компьютерах нового поколения».