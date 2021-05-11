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Зонд OSIRIS-REx попрощался с астероидом Бенну и взял курс на Землю

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о том, что зонд OSIRIS-REx покинул окрестности астероида Бенну и начал обратный путь к Земле.

Аппарат OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer), напомним, был запущен в 2016 году. Целью данной миссии стала доставка на Землю образцов пород названного астероида для их всестороннего изучения в лабораторных условиях.

В октябре прошлого года станция OSIRIS-REx успешно выполнила свою главную задачу — захватила породы грунта с поверхности Бенну. Для этого был использован роботизированный манипулятор TAGSAM (Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism) длиной 3,35 метра. Зонд смог собрать больше образцов, нежели планировалось, но часть из них была растеряна.

Как теперь сообщается, в минувший понедельник, 10 мая, OSIRIS-REx включил свою основную силовую установку на семь минут, что позволило совершить манёвр по уходу от астероида. Аппарат взял курс на Землю — путешествие займёт приблизительно два с половиной года. Сейчас станция движется со скоростью около 1000 км/ч.

К нашей планете зонд прибудет 24 сентября 2023-го. После этого с борта аппарата будет сброшена капсула с образцами пород астероида — она опустится на поверхность Земли на парашюте. Затем её доставят в лабораторию для вскрытия и изучения образцов. 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: osiris-rex, nasa, астероид, космос, наука
osiris-rex, nasa, астероид, космос, наука
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