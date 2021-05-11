Поставщик лидаров для электромобилей Nio готов найти новых клиентов

Оптические радары, позволяющие определять расстояние до множественных объектов в различных условиях видимости, берутся на вооружение многими разработчиками систем автопилота. На этом фоне многие молодые компании получают шанс выйти на мировой рынок. Одной из них может стать Innovusion, поставляющая лидары производителю электромобилей Nio.

Как отмечает Reuters со ссылкой на комментарии представителей компании, Innovusion удалось привлечь $64 млн на дальнейшее развитие на рынке частного капитала, среди инвесторов упоминаются венчурная компания Joy Capital и сингапурский фонд Temasek. Китайский производитель электромобилей Nio тоже поддержал поставщика лидаров, которому в общей сложности уже удалось привлечь $100 млн. Многие конкуренты выходят на публичное размещение акций или получают доступ к публичному рынку капитала через поглощение специально созданных компаний, но Innovusion пока не готова говорить о целесообразности такого шага со своей стороны.

Собранные в ходе нового раунда финансирования деньги Innovusion намеревается направить на расширение производства, поскольку ключевой клиент в лице Nio готовится вывести свои электромобили ET7 на рынок в начале следующего года, и они будут оснащаться лидарами Innovusion в базовой комплектации. Датчиками этой марки уже заинтересовались другие автопроизводители, по словам представителей компании. Лидары этого производителя позволяют распознавать объекты на удалении до 500 метров, а большинство объектов уверенно определяется на удалении до 250 метров, за исключением самых тёмных.