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Электрический пикап Tesla получит камеру, встроенную в передний бампер

Илон Маск (Elon Musk) при построении систем активной помощи водителю делает упор на возможности машинного зрения, поэтому электромобили Tesla со всех сторон оснащены видеокамерами. У пикапа Cybertruck, который выйдет на рынок в следующем году, камера установлена даже в нижней части переднего бампера.

Источник изображения: Electrek

Источник изображения: Electrek

Обычно системы машинного зрения, применяемые в автомобилях, опираются на данные, получаемые с установленной под лобовым стеклом фронтальной камеры. В прочих электромобилях Tesla эта часть лобового стекла даже оснащена подогревом, чтобы в условиях снежной зимы машина не «ослепла». Как отмечает Electrek, очевидцам при знакомстве с внешностью прототипа Cybertruck, выставленного в эти дни в Нью-Йорке, удалось разглядеть камеру в нижней части переднего бампера.

О предназначении данной камеры догадаться не так трудно. Подобные решения используют многие производители внедорожной техники, даже если их машины не оснащены продвинутой автоматикой. Обычно установленная в фальшрадиаторной решётке камера позволяет на бездорожье контролировать ситуацию в непосредственной близости от переднего края автомобиля. Некоторые системы даже экстраполируют картинку с передней камеры, «подкладывая» её под днище автомобиля — при проезде опасных неровностей сама по себе такая визуальная помощь очень полезна. По всей видимости, пикап Tesla Cybertruck будет оснащаться подобной системой. Угол въезда в 35 градусов, угол съезда в 28 градусов, дорожный просвет в 400 мм и регулируемая пневматическая подвеска располагают к экспериментам на бездорожье.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, сенсоры и сенсорные системы,
Теги: tesla, cybertruck, электромобиль, камера, пикап
tesla, cybertruck, электромобиль, камера, пикап
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