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Фото дня: двуликая эмиссионная туманность в созвездии Единорога

Орбитальный телескоп «Хаббл» (NASA/ESA Hubble Space Telescope) продолжает радовать прекрасными снимками различных объектов на просторах Вселенной. На этот раз в рубрике «Изображение недели» представлена фотография структуры с обозначением NGC 2313.

Названный объект — это эмиссионная туманность, расположенная в созвездии Единорога. Такие образования представляют собой облака ионизированного газа, излучающие в видимом цветовом диапазоне спектра. Ионизация происходит за счёт высокоэнергетических фотонов, излучаемых ближайшей горячей звездой.

На снимке такое светило находится в центре кадра. При этом сама туманность имеет необычный двуликий облик. Так, в левой части можно видеть серебристую «вуаль» из газа и пыли, а в правой — плотное пылевое облако бурого цвета.

Ниже можно посмотреть изображение в полном разрешении — нажмите для увеличения. Фотография обнародована на сайте «Хаббла» 10 мая 2021 года.

Отметим, что «Хаббл» трудится на орбите уже более 31 года. Запуск шаттла «Дискавери» STS-31 с этой космической обсерваторией был осуществлён ещё 24 апреля 1990-го. Вклад аппарата в базу астрономических знаний нельзя недооценивать. 

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Рубрики: Новости Hardware, фото, видео, фраза дня, на острие науки, космос,
Теги: хаббл, космос, наука, туманность, фото
хаббл, космос, наука, туманность, фото
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