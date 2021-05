Кошмары из боснийского фольклора: анонсирован сюрреалистический приключенческий экшен Bygone Dreams

Студия Prime Time представила Bygone Dreams — приключенческий экшен, события которого происходят в сюрреалистическом мире, вдохновлённом славянскими мифами и средневековым боснийским фольклором. Игру планируют выпустить на ПК в этом году.

Действие игры разворачивается в Люме (Lume), «незавершённой стране сновидений, находящейся под покровительством божества-матроны». Фантастическому миру угрожает Кошмар (Nightmare). В роли духа Ва (Wa) пользователи должны разыскать Хранителей (Guardians) — могущественных существ, которым люди поклонялись задолго до начала бедствия. Выполнить задачу будет непросто: Кошмар уже поглотил Хранителей.

Разработчики обещают «большой мир, полный тайн и опасностей», битвы с «десятками эпических боссов, вставших на пути между вами и спасением Сна (Dream)», сочетания оружия ближнего и дальнего боя с магией, два часа полностью озвученных роликов на движке и более 50 оригинальных оркестровых композиций, записанных с использованием народных инструментов.

Bygone Dreams рассчитана как на хардкорных геймеров, так и на тех, кого больше интересует сюжет. Ради истории игру проще пройти на среднем (Normal) уровне сложности, а на героическом (Heroic) пользователей ждут «исключительные испытания», в том числе уникальные боссы и усложнённые версии боссов из обычного режима. Помимо этого, игра предложит особые режимы с забегами на время и другими условиями (например, одолеть боссов, не получив урона).

Разработкой Bygone Dreams занимается новая команда из Сараево (столицы Боснии и Герцеговины), насчитывающая более 30 человек. Это первая серьёзная игра Prime Time, специализирующейся на создании фильмов. В послужном списке компании — десятки лент, среди которых — несколько документальных (например, Scream For Me Sarajevo о выступлении группы лидера Iron Maiden Брюса Дикинсона (Bruce Dickinson) Skunkworks в осаждённом Сараево в 1994 году) и полнометражный мультфильм «Птицы, как мы» (Birds Like Us), в озвучивании которого поучаствовали Алисия Викандер (Alicia Vikander) и Джереми Айронс (Jeremy Irons). В 2022 году студия выпустит ещё одну документальную картину — Bosnian Knight о средневековой Боснии.

Bygone Dreams

Bygone Dreams уже получила свои первые награды: она взяла приз за визуальную составляющую на мероприятии Reboot Develop и стала финалистом конкурса игр на Unreal Engine WN Dev Contest наравне с Everspace 2.

Игра выйдет в Steam до конца года. Спустя какое-то время после релиза компьютерной версии она появится на консолях.