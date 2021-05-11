Представлен 4K-монитор BenQ PD2725U с точной цветопередачей для дизайнеров

Компания BenQ выпустила профессиональный монитор PD2725U, ориентированный прежде всего на дизайнеров и создателей контента. Новинка получила качественную матрицу IPS формата 4К с разрешением 3840 × 2160 пикселей.

Панель имеет сертификацию DisplayHDR 400 и обладает поддержкой HDR 10. Заявлен 100-процентный охват цветовых пространств Rec.709 и sRGB, а также 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Заводская калибровка цветопередачи гарантирует её высокую точность (Delta E ≤ 3).

Монитор обладает пиковой яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1200:1, частотой обновления 60 Гц и временем отклика 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Предусмотрен интерфейс Thunderbolt 3 с возможностью подключения устройств по цепочке. Кроме того, есть разъёмы HDMI 2.0 (×2) и DisplayPort 1.4, концентратор USB 3.1 и стандартное аудиогнездо. В оснащение входит аудиосистема с двумя динамиками мощностью 2,5 Вт каждый.

KVM-переключатель позволяет использовать одну клавиатуру и мышь для двух разных ПК. Подставка обеспечивает полный спектр регулировок: можно изменять высоту, углы наклона и поворота дисплея, а также переводить его из альбомной ориентации в портретную.

Среди прочего стоит выделить технологии Flicker-free и Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза. Цена панели — 1100 долларов США.