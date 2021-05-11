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Зонд «Вояджер-1» обнаружил звучание межзвёздного пространства

Более 40 лет назад был запущен зонд «Вояджер-1» (Voyager 1) и он всё ещё продолжает делать открытия. В 2012 году зонд вышел за границы гелиосферы Солнечной системы и стал первым рукотворным межзвёздным космическим аппаратом. С тех пор зонд изучает процессы в пространстве, на которое наша звезда оказывает минимальное воздействие. И это пространство само по себе оказалось вовсе не безмолвным.

«Вояджер-1» в представлении художника. Источник изображения: NASA

«Вояджер-1» в представлении художника. Источник изображения: NASA

Как сообщают в издании Nature Astronomy исследователи, за пределами гелиосферы «Вояджер-1» зафиксировал «гул» плазмы, интенсивность которого оказалась выше ожидаемой. Солнечный ветер уже не вторгается в эту область пространства, хотя мощные коронарные выбросы Солнца во время его активности слышны в постоянном и монотонном плазменном шуме как раскаты грома.

Плазму в межзвёздном газе или плотность электронов фиксирует один из немногих оставшихся рабочими за 40 лет прибор «Система плазменных волн» (PWS, Plasma Wave System). Этот прибор фиксировал радиоволны, создаваемые Сатурном и Юпитером, но по-настоящему проявил себя на границе гелиосферы и за её пределами. Настоящим открытием стало детектирование довольно сильной активности электронов в межзвёздном пространстве, куда не долетает солнечный ветер. Эта информация поможет лучше понять процессы за пределами звёздных систем.

«Он очень слабый и монотонный [гул], потому что находится в узкой полосе частот, — сказала Стелла Окер (Stella Ocker), автор исследования. — Мы обнаруживаем слабый, постоянный гул межзвездного газа».

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: voyager
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