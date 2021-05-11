Представлен монитор LG 32MP60G-B со временем отклика 1 мс и поддержкой FreeSync

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 32MP60G-B, подходящей для использования в составе игровых настольных систем. В основу новинки положена 31,5-дюймовая матрица IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.

Панель обладает поддержкой технологий AMD FreeSync и Dynamic Action Sync. Первая помогает устранить эффект разрыва кадра и поднять плавность геймплея, а вторая минимизирует входную задержку, предоставляя возможность быстрее реагировать на происходящее в игре.

Время отклика MBR (Motion Blur Reduction) равно 1 мс, частота обновления — 75 Гц. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали — до 178 градусов.

Технология Black Stabilizer улучшает видимость тёмных участков изображения. Средства Less Blue и Flicker Safe повышают комфорт при длительной работе за монитором.

Панель оборудована интерфейсами D-Sub, HDMI и DisplayPort 1.2, а также стандартным аудиогнездом. Подставка обеспечивает возможность регулировки угла наклона экрана; допускается монтаж монитора на стену.

Ориентировочная цена модели LG 32MP60G-B — 270 долларов США.