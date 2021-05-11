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На Apple подали в суд в Великобритании — 20 млн пользователей переплачивали компании за приложения

В Лондоне подан коллективный иск против компании Apple. Истцы утверждают, что около 20 млн британских пользователей App Store переплачивали при покупке программного обеспечения и других денежных транзакциях.

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Причина иска — стандартная 30% комиссия для разработчиков, названная представителями истцов «избыточной» и «незаконной». Иск, подан в понедельник в лондонский Апелляционный суд по вопросам конкуренции. От компании ожидают компенсации за многолетние переплаты.

«Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке магазинов приложений, что, в свою очередь, сказывается на британских потребителях», — заявила профессор Рэйчел Кент (Rachael Kent), представляющая интересы истцов и преподающая особенности механизмов взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и формирования зависимости от последних. Прежде против Apple выдвинули похожее обвинение в злоупотреблении монопольным положением в США. Однако британские истцы фокусируют внимание на ущербе не компаниям, а рядовым гражданам.

Ранее в текущем году Apple уже снизила комиссию с 30 до 15 % для разработчиков — новичков в Apple Store, а также создателей приложений, получающих с площадки до миллиона долларов ежегодно.

Согласно официальному заявлению компании, она приветствует возможность обсудить с судом её «непоколебимую преданность» пользователям и преимущества, которые App Store обеспечивает инновационной экономике Великобритании. По данным Apple, цены в магазине приложений находятся на уровне «мейнстрима» в сравнении с другими электронными площадками. Фактически, 84 % приложений здесь бесплатны и разработчики ничего не платят владельцам площадки. Большинство остальных платят только 15 %.

Помимо прочего, в иске утверждается, что Apple намеренно препятствует потенциальной конкуренции и заставляет обычных людей использовать собственную платёжную систему компании, «генерируя» таким образом избыточную прибыль. Истцы рассчитывают, что компенсацию имеют право получить все британские владельцы iPhone или iPad, покупавшие ПО, платившие за подписки или совершавшие транзакции в приложениях с октября 2015 года. Ожидаемый размер компенсации — более 1,5 миллиона британских фунтов.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение, ПО для мобильных устройств, iPhone, Игры для iOS,
Теги: apple, apple iphone, apple ipad
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