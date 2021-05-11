Facebook запустила тестирование конкурента Clubhouse

Facebook приступила к тестированию на Тайване сервиса Live Audio Rooms, аналога социальной сети Clubhouse, также основанного на голосовом общении. На первом этапе в тестировании участвуют отдельные общественные деятели Тайваня и разработчики. Тайвань является одним из самых динамичных рынков социальной сети Facebook, где знаменитости и политики постоянно обсуждают различные проблемы и свободно общаются со своей аудиторией.

О предстоящем широкомасштабном запуске новых аудиосервисов в Facebook основатель социальной сети Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил в апреле. Сервис Live Audio Rooms предоставляет пользователям возможность голосового общения в аудиокомнатах. Компания планирует расширить в дальнейшем тестирование Live Audio Rooms, и в конечном итоге сервис будет доступен в приложениях Facebook и Messenger.

Предполагается, что Live Audio Rooms будет добавлен в группы Facebook, и в него будет встроена функция Stars, позволяющая фанатам покупать виртуальную валюту Facebook Stars для поддержки своих любимых блогеров, так же как они это делают в сервисе видеостриминга Twitch.

В ближайшие месяцы Facebook также планирует добавить в своё приложение подкасты. Социальное приложение будет рекомендовать новые шоу на основе интересов пользователей, и они смогут комментировать и рекомендовать подкасты другим.

Кроме того, в приложении Facebook появится возможность записи коротких аудиоклипов Soundbites, которыми можно делиться с другими пользователями социальной сети.