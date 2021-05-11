Видео: режиссёр Twelve Minutes рассказал и показал, как можно действовать в игре

Портал IGN в эксклюзивном порядке представил геймплейный отрывок психологического триллера Twelve Minutes с комментариями его создателя и режиссёра — художника The Witness Луиса Антонио (Luis Antonio).

Обнародованный ролик растянулся практически на шесть минут, однако события половины игры не раскроет: 12 минут в Twelve Minutes длится один виток временной петли, куда угодил главный герой.

Среднее же время прохождения, по словам Антонио, составит от 6 до 8 часов. Стоит отметить, что ещё в конце марта разработчик называл куда более внушительные величины — от 15 до 18 часов (тогда речь шла о достижении удовлетворительной концовки).

Так или иначе, за отведённое время режиссёр Twelve Minutes успевает провести зрителей через два временных цикла. Завязка одна и та же: мирный семейный вечер прерывается детективом, обвиняющим жену протагониста в убийстве её отца.

Пользователи смогут взаимодействовать с интерактивными объектами в квартире, а мелкие предметы (чашку, нож) носить с собой и комбинировать с другими — Антонио уверяет, что результат таких сочетаний всегда будет интуитивным.

В результате смерти или по истечении 12 минут герой возвращается в начало петли, при этом сохраняя воспоминания о произошедшем. Добытые знания можно использовать, например, чтобы подготовиться к вторжению.

Twelve Minutes создаётся для PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X и S. Даты выхода у проекта до сих пор нет, однако опять-таки в конце марта Антонио заверил, что релиз состоится «очень-очень скоро».