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Видео: как могла бы выглядеть Resident Evil Village в эпоху PlayStation 1

Resident Evil Village вышла 7 мая 2021 года и отметилась отличным стартом в Steam, а также солидными отгрузками — более трёх миллионов копий. Среди наводнивших Сеть роликов нашёлся и такой, в котором популярный хоррор превратили в проект эпохи первой PlayStation.

Как мог бы выглядеть PS1-демейк Resident Evil Village, продемонстрировал автор YouTube-канала Hoolopee. За основу своего ролика энтузиаст взял кадры из первого трейлера игры и нескольких других.

Сначала в видео показана встреча с выжившим в деревне. Далее следуют фрагменты с отдельными локациями, оборотнями, разными персонажами и леди Димитреску. Последняя выглядит даже более ужасающе, чем в оригинале — её низкополигональное лицо, жёлтые глаза, красные губы и полное отсутствие лицевой анимации заставляют содрогнуться. В конце ролика Альсина Димитреску пронзает Итана Уинтерса своими когтями, а на экране возникает сообщение о смерти.

Напомним: ранее энтузиасты показывали, как могла бы выглядеть The Witcher 3: Wild Hunt в эпоху первой PlayStation. А на базе Bloodborne даже создаётся полноценный PS1-демейк.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Xbox, PlayStation,
Теги: resident evil village, capcom, ужастик
resident evil village, capcom, ужастик
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