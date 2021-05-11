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Новости Hardware

Вышел бюджетный смартфон Realme C20A с чипом Helio G35 и 6,5" экраном HD+

Неделю назад сообщалось, что китайская компания Realme намерена выпустить недорогой смартфон C20A с мощным аккумулятором. И вот теперь этот аппарат представлен официально: он получил процессор MediaTek и операционную систему Android 10 с надстройкой Realme UI.

Устройство оборудовано 6,5-дюймовым дисплеем формата HD+ с разрешением 1600 × 720 точек и яркостью 400 кд/м2. Экран занимает 89,5 % площади фронтальной поверхности. В небольшом вырезе установлена 5-мегапиксельная селфи-камера.

Задействован процессор Helio G35 с восемью ядрами (до 2,3 ГГц) и графическим ускорителем IMG GE8320. Объём оперативной памяти LPDDR4X составляет 2 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 32 Гбайт.

Тыльная камера имеет однокомпонентное исполнение: разрешение датчика — 8 млн пикселей. Предусмотрена светодиодная вспышка.

В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, слот microSD, 3,5-мм аудиогнездо. Аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА·ч. Размеры аппарата составляют 165,2 × 76,4 × 8,9 мм, вес — 190 г.

Приобрести модель Realme C20A можно по ориентировочной цене 85 евро. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: realme, смартфон
realme, смартфон
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