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В США прекращена поддержка старой версии Google Pay

В прошлом году платёжный сервис Google Pay получил новый интерфейс и дополнительные возможности. Тем пользователям, кто ещё не перешёл на последнее приложение, придётся обновить программное обеспечение, пока — только в США.

https://www.androidpolice.com/

В свежей версии пользователям дали возможность платить в приложениях и на сайтах с эксклюзивными дисконтами, заказывать еду, контролировать бюджет, оплачивать покупки в сервисах Google. Список не исчерпывающий и может меняться от региона к региону. Например, в США доступны отправка и получение денежных переводов.

Хотя функциональность приложения выросла, многие до сих пор предпочитают более простой старый интерфейс. Тем не менее время прежней версии закончилось. На сайте сервиса прямо сообщается о частичном прекращении поддержки. Так, в США уже исчезла возможность получать и отправлять деньги.

https://www.androidpolice.com/

Пользователей уже предупреждали в феврале с «дедлайном» до 5 апреля. Фактически официально поддержка прекращена 10 мая. Новые транзакции потребуют установки обновлённого приложения.

Google продвигает новые сервисы с ноября прошлого года, включая выплату небольших денежных вознаграждений за выполнение всевозможных заданий. С тех пор как ПО миновало стадию бета-тестирования, для разработчика нет никакой необходимости поддерживать оба приложения одновременно. По крайней мере, пока только в США. Новый вариант легко находится в Google Play.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для Android,
Теги: google, google pay, google play, android, платежная система
google, google pay, google play, android, платежная система
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