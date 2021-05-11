Основатель Dell заявил, что дефицит чипов растянется на несколько лет

Глобальная нехватка полупроводниковой продукции является серьёзной проблемой для производителей компьютерной техники, но этот дефицит, вероятно, будет сохраняться в течение нескольких лет. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на слова основателя и генерального директора компании Dell Майкла Делла (Michael Dell).

Обусловленный пандемией коронавируса всплеск спроса на электронные устройства в сочетании с торговой войной между США и Китаем привели к глобальной нехватке полупроводниковой продукции. Образовавшийся дефицит чипов негативно влияет на производство различной продукции, начиная от автомобилей и заканчивая смартфонами и компьютерами.

«Дефицит, вероятно, сохранится в течение нескольких лет. Даже если по всему миру будут построены заводы по производству микросхем, на это потребуется время. Мы говорим, в частности, о компонентах, которые стоят в пределах одного доллара и используются практически повсеместно. Но даже более дорогие и современные чипы найти нелегко», — заявил Майкл Делл во время беседы с журналистами.

В ходе интервью было также сказано, что компания Dell с ежегодным объёмом заказов в $70 млрд является одним из важнейших клиентов для многих производителей полупроводниковой продукции. Однако и ей приходится платить надбавку, чтобы обеспечить своевременные поставки компонентов. Глава компании подтвердил, что Dell сталкивается с трудностями в цепочках поставок, причём это касается как старых, так и более новых компонентов.