Следующую игру от студии-разработчика Castlevania: Lords of Shadow выпустит 505 Games

Издательство Digital Bros, владеющее компанией 505 Games, в своём финансовом отчёте по итогам закончившегося 31 марта финансового квартала, сообщило о заключении сделки с MercurySteam Entertainment.

Напомним, MercurySteam — испанская студия, наиболее известная по дилогии приключенческих экшенов Castlevania: Lords of Shadow, а в настоящее время поддерживающая свой условно-бесплатный шутер Spacelords.

Как стало известно из финансового отчёта Digital Bros, 505 Games выступит издателем следующего проекта MercurySteam Entertainment. Сумма и конкретные условия сделки не разглашаются.

Подробностей об упомянутом начинании MercurySteam Entertainment пока совсем немного. В Digital Bros называют игру «совершенно новой» — вероятно, она не связана ни с одной из уже существующих франшиз.

Загадочный проект MercurySteam создаётся для ПК и неназванных консолей. Скорее всего, приставки прошедшего цикла на этот раз останутся за бортом — до релиза, по всей видимости, ещё далеко.

В конце 2020 года Nordisk Games — игровое подразделение Nordisk Film — приобрела 40 % акций MercurySteam Entertainment. По данным Nordisk Games, в разработке у студии находится сразу несколько проектов.

Spacelords доступна на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра дебютировала под названием Raiders of the Broken Planet, но впоследствии была переименована и переведена на условно-бесплатную модель.