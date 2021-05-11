MSI выпустила специализированные видеокарты для майнинга CMP 30HX Miner и CMP 30HX Miner XS

Компания Micro-Star International (MSI) представила графические ускорители CMP 30HX Miner и CMP 30HX Miner XS. Хотя новинки относятся к серии специализированных видеокарт для майнинга, можно отметить, что обе заимствуют системы охлаждения игровых моделей. Если CMP 30HX Miner копирует СО серии видеокарт Armor, то CMP 30HX Miner XS — точная копия видеокарт серии Ventus XS.

В состав систем охлаждения новинок входят алюминиевые радиаторы, по одной медной теплопроводной трубке, а также по два вентилятора TORX на двухрядных шарикоподшипниках.

Обе видеокарты основаны на графическом процессоре NVIDIA Turing TU116-100, в состав которого входят 1408 ядер CUDA. Базовая частота GPU составляет 1530 МГц. В режиме Boost она повышается до значения 1785 МГц. Оба графических ускорителя получили по 6 Гбайт видеопамяти GDDR6. Для дополнительного питания каждая модель использует по одному 8-контактному разъёму. Заявленный уровень энергопотребления новинок составляет 125 Вт.

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Как и ранее представленные модели CMP 30HX от Palit, Gigabyte и ASUS, данные видеокарты MSI лишены внешних видеоинтерфейсов, что указывает на их специализированную направленность в добыче криптовалюты.

На своём официальном сайте производитель также указывает, что эффективность CMP 30HX Miner и CMP 30HX Miner XS в добыче криптовалюты Ethereum составляет 26 Мхеш/с.

О ценах на новинки производитель не сообщает.