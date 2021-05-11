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MSI выпустила специализированные видеокарты для майнинга CMP 30HX Miner и CMP 30HX Miner XS

Компания Micro-Star International (MSI) представила графические ускорители CMP 30HX Miner и CMP 30HX Miner XS. Хотя новинки относятся к серии специализированных видеокарт для майнинга, можно отметить, что обе заимствуют системы охлаждения игровых моделей. Если CMP 30HX Miner копирует СО серии видеокарт Armor, то CMP 30HX Miner XS — точная копия видеокарт серии Ventus XS.

MSI CMP 30HX Miner XS

В состав систем охлаждения новинок входят алюминиевые радиаторы, по одной медной теплопроводной трубке, а также по два вентилятора TORX на двухрядных шарикоподшипниках.

MSI CMP 30HX Miner

MSI CMP 30HX Miner

Обе видеокарты основаны на графическом процессоре NVIDIA Turing TU116-100, в состав которого входят 1408 ядер CUDA. Базовая частота GPU составляет 1530 МГц. В режиме Boost она повышается до значения 1785 МГц. Оба графических ускорителя получили по 6 Гбайт видеопамяти GDDR6. Для дополнительного питания каждая модель использует по одному 8-контактному разъёму. Заявленный уровень энергопотребления новинок составляет 125 Вт.

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Как и ранее представленные модели CMP 30HX  от Palit, Gigabyte и ASUS, данные видеокарты MSI лишены внешних видеоинтерфейсов, что указывает на их специализированную направленность в добыче криптовалюты.

MSI CMP 30HX Miner XS

MSI CMP 30HX Miner XS

MSI CMP 30HX Miner

MSI CMP 30HX Miner

На своём официальном сайте производитель также указывает, что эффективность CMP 30HX Miner и CMP 30HX Miner XS в добыче криптовалюты Ethereum составляет 26 Мхеш/с.

О ценах на новинки производитель не сообщает.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: msi, видеокарты, turing, майнинг
msi, видеокарты, turing, майнинг
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