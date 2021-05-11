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Ubisoft будет подписывать все собственные игры брендом Ubisoft Original

Компания Ubisoft, известная по сериям Assassin’s Creed и Far Cry, теперь будет выпускать игры от внутренних студий под брендом Ubisoft Original. Первый проект с такой подписью был анонсирован на прошлой неделе, когда издатель представил условно-бесплатную Tom Clancy’s The Division: Heartland.

Издание Eurogamer обратилось к представителю Ubisoft за разъяснением значения нового бренда. «В дальнейшем упоминание Ubisoft Original будет прилагаться ко всем играм Ubisoft, созданными нашими талантливыми разработчиками», — сказал представитель компании.

Возможно также, что Ubisoft планирует открыть подразделение для сотрудничества со сторонними разработчиками и начать издавать от них игры, которые уже не будут подписаны как Ubisoft Original.

Tom Clancy's The Division: Heartland выйдет на ПК и консолях в 2021 или 2022 году.

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Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: tom clancy's the division: heartland, ubisoft
tom clancy's the division: heartland, ubisoft
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