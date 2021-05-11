Советы от Геральта: CDPR пошутила над сходством нового врага в AC Valhalla с лешим из The Witcher 3

Издательство Ubisoft готовится выпустить 13 мая платное дополнение «Гнев друидов» к Assassin's Creed Valhalla. Чтобы напомнить о грядущем релизе, разработчики опубликовали на официальном аккаунте серии Assassin's Creed в Twitter свежую запись с персонажами и врагами, которых Эйвор повстречает в грядущей добавке. Новый противник, проклятый, напоминает лешего из The Witcher 3: Wild Hunt. Об этом под сообщением Ubisoft удачно пошутили представители CD Projekt RED.

В публикации, посвящённой дополнению к Assassin's Creed Valhalla, сказано: «В этот четверг, 13 мая, Эйвор отправится в новое путешествие в Ирландию. В “Гневе друидов” он увидит много новых лиц, включая Фланна Синну и таинственных Детей Дану. Встречайте верховного короля и проклятого — готовы ли вы познакомиться с ними?» К сообщению разработчики прикрепили изображения с упомянутыми персонажами.

Рога, маска и элементы одежды проклятого вызывают ассоциации с лешим из The Witcher 3: Wild Hunt. Такое сходство CD Projekt RED прокомментировала забавной шуткой: «Несколько советов от Геральта: он невосприимчив к аксию, уязвим к двимеритовым бомбам, маслу против реликтов и игни. Всегда пожалуйста». Это информация для эффективного уничтожения лешего, которая, по мнению CDPR, должна помочь справиться и с проклятым из дополнения «Гнев друидов» к Assassin's Creed Valhalla.