В Steam стартовала распродажа игр EA — скидки на Dead Space, Dragon Age, C&C и другие

В Steam началась распродажа игр Electronic Arts. Со скидками можно купить Dead Space 3, Dragon Age 2, Mass Effect: Andromeda и другие проекты. Кроме того, параллельно идёт распродажа серии Command & Conquer, которая продлится на день дольше.
Наиболее интересные предложения от EA:
- Dead Space 2 — 249 рублей (вместо 999 рублей);
- Dead Space 3 — 249 рублей (вместо 999 рублей);
- Dragon Age 2 — 249 рублей (вместо 999 рублей);
- Dragon Age: Inquisition — 624 рубля (вместо 2499 рублей);
- Dragon Age: Origins — 249 рублей (вместо 999 рублей);
- Mass Effect: Andromeda — 349 рублей (вместо 1399 рублей);
- Command & Conquer Remastered — 749 рублей (вместо 1499 рублей);
- Command & Conquer 4: Tiberian Twilight — 249 рублей (вместо 999 рублей).
Полный перечень можно найти на странице издателя в Steam. Распродажа основной массы проектов продлится до 16 мая, а игр серии C&C — до 17 числа.
Напомним, что до 16 мая в Steam также проходит распродажа видеоигр Bethesda. По акции можно приобрести Dishonored, DOOM Eternal, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и многое другое.
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