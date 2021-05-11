В Steam стартовала распродажа игр EA — скидки на Dead Space, Dragon Age, C&C и другие

В Steam началась распродажа игр Electronic Arts. Со скидками можно купить Dead Space 3, Dragon Age 2, Mass Effect: Andromeda и другие проекты. Кроме того, параллельно идёт распродажа серии Command & Conquer, которая продлится на день дольше.

Наиболее интересные предложения от EA:

Полный перечень можно найти на странице издателя в Steam. Распродажа основной массы проектов продлится до 16 мая, а игр серии C&C — до 17 числа.

Реклама Прокрутите ниже, чтобы продолжить чтение

Напомним, что до 16 мая в Steam также проходит распродажа видеоигр Bethesda. По акции можно приобрести Dishonored, DOOM Eternal, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и многое другое.