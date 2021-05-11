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Представлена портативная консоль One Xplayer с процессором Tiger Lake и поддержкой внешних видеокарт

Компания One-Netbook Technology представила на площадке Indiegogo карманную консоль, построенную на базе процессора Intel Tiger Lake, которая может похвастаться экраном высокого разрешения, ранее не применявшемся при производстве подобных небольших портативных игровых устройств. Устройство будет предлагаться в трёх вариантах, отличающихся процессором, а вариантами объёма внутреннего хранилища.

Старшая версия Ultimate Edition получит процессор Core i7-11864G7 и 1 или 2 терабайта встроенной памяти. Стоимость данной версии на Indiegogo составляет $1499, что на $100 дешевле, чем ожидаемая розничная цена. Более дешёвая версия Pro Edition будет предлагаться с процессором Core i7-1165G7 и накопителем от 512 Гбайт до 2 Тбайт. Ее цена на Indiegogo составляет от $959, а в рознице она появится за $1159. Самая доступная версия Standard Edition будет оснащаться процессором Core i5-1135G7 и нести на борту до 1 Тбайт встроенной памяти. Эта модель предлагается по цене от 819 долларов США (в рознице будет за $1059).

Безусловно, одним из самых существенных отличий по сравнению с конкурирующими портативными консолями, и версиями консолей, которые компания выпускала раньше, является IPS экран с разрешением 2560 × 1600 точек размером 8,4 дюйма. При этом, однако, сообщается, что оптимальным разрешением для запуска игр, будет являться 1280 × 800 точек, что сопоставимо с разрешением портативных консолей, как Aya Neo или Nintendo Switch.

Для этого же разрешения разработчик приводит и собственные тесты производительности, которые показывают достаточно высокий уровень FPS (к примеру, для Cyberpunk 2077 заявлен уровень в 38-42 FPS для старшей модели), хотя не уточняется, при каких настройках графики были получены данные значения.

Интересной особенностью портативной консоли является возможность подключения внешних графических ускорителей через порт Thunderbolt. Ещё одной уникальной «фишкой» является специальная кнопка Turbo, которая при использовании консоли с подключенным адаптером питания позволяет поднять пределы потребляемой процессором мощности (power limit или PL) с установленных по умолчанию 20 Вт (PL1) и 35 Вт (PL2) до 28 Вт и 40 Вт, соответственно.

К прочим техническим характеристикам консоли относятся 16 Гбайт памяти LPDDR4X-4266, модуль беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, два порта USB 4.0/Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гбит/с и возможностью подключения внешнего монитора, кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев и батарея ёмкостью 15 300 мА·ч. Во всех версиях консоли в качестве внутреннего хранилища использован NVMe SSD PCI-E 3.0 формата M.2 2280. Консоль будет поставляться с предустановленной Windows 10 (версия ОС не уточняется).

Ожидается, что массовое производство консоли начнётся в июне текущего года и первая партия будет отгружена заказчикам в июне-июле.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: one netbook, консоли, портативная консоль, tiger lake
one netbook, консоли, портативная консоль, tiger lake
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