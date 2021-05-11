Очередной необычный смартфон запатентовала компания Xiaomi: описание аппарата обнародовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности Китая (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Как можно видеть на патентных иллюстрациях, устройство выполнено в цилиндрическом корпусе и внешне напоминает смарт-динамик. Вполне возможно, будет предусмотрена соответствующая функциональность.

По задумке Xiaomi, гаджет получит гибкий скручивающийся дисплей, который пользователи смогут вытягивать из корпуса на нужную длину. На внешней стороне устройства расположится многомодульная камера: показано исполнение с двумя оптическими блоками и вспышкой, но конфигурация может быть и другой.

В верхней части находится единственная кнопка управления, в нижней — массив небольших отверстий для динамика. Какие-либо разъёмы не просматриваются: вероятнее всего, для устройства предусмотрено применение исключительно беспроводных средств обмена данными и подзарядки.

Компания Xiaomi ничего не сообщает о возможности выпуска коммерческого продукта на основе предложенного дизайна. Сейчас необычный смартфон существует только в патентной документации.