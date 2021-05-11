Учёные в США создали мозговой имплантат для беспроводного управления поведением мышей

Нейробиологи из Северо-Западного университета в штате Иллинойс создали крошечный мозговой имплантат, который обещает множество удивительных открытий в изучении социального поведения групп животных с высшей нервной системой, к которым также относится человек. Благодаря имплантату учёные смогли удалённо управлять социальной активностью мышей, которых заставляли «дружить» или «ссориться» по нажатию одной лишь кнопки на компьютере.

Следует сразу сказать, что для переноса данного метода исследований в среду людей нет основания. В исследовании участвовали не обычные мыши, а генно-модифицированные. В нейроны мозга модифицированных мышей был внедрён ген от светочувствительных водорослей, чтобы нервные клетки могли реагировать на свет. Световые сигналы формировались компьютером по беспроводной связи в тончайшем мозговом имплантате под кожей мышей на внешней стороне черепа. Световые волокна были утоплены внутрь мозга для освещения определённых зон головного мозга мышей.

Исследователи выяснили, что заданное воздействие на мозг могло повышать социальную активность мышей и так же по команде «выключать» её. Учёные управляли активностью контактов как пар мышей, так и всем подопытным сообществом. Эксперимент, равного которому ещё не было, позволил на свободном сообществе мышей изучать связи и формирование иерархии среди животных. Все предыдущие эксперименты такого рода, отметим, мешали животным свободно вести себя, поскольку требовали ненадёжных проводных подключений к оптическим каналам передачи. Беспроводные имплантаты в этом плане проявили себя самым чудесным образом.

«Это похоже на научную фантастику, но это невероятно полезный метод, — сказала автор исследования профессор молекулярной биологии и доцент кафедры нейробиологии Северо-Западного университета Евгения Козоровицкая. — Когда-нибудь оптогенетика может быть использована для лечения слепоты или избавления от паралича».