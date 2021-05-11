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NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti

Компания NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti, сообщает VideoCardz. Обе основаны на GPU GA107 и относятся к начальному сегменту графических ускорителей на архитектуре Ampere. Впервые для моделей GeForce xx50 новинки получили поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей в реальном времени, а также операций с использованием тензорных ядер.

В составе полноценной версии графического процессора GA107, служащей основой для модели GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU, используются 2560 ядер CUDA, 80 тензорных и 20 RT-ядер. Заявленный диапазон рабочих частот GPU составляет от 1035 до 1695 МГц. Видеокарта получила 4 Гбайт видеопамяти GDDR6 с поддержкой шины 128 бит. Её частота не сообщается. Значения TDP новинки варьируются от 35 до 80 Вт. Каким будет уровень энергопотребления видеокарты в конечном итоге — зависит от того или иного производителя ноутбука.

В основе GeForce RTX 3050 Laptop GPU используется урезанный вариант чипа GA107 с 2048 ядрами CUDA, 64 тензорными и 16 RT-ядрами. Графический процессор этой модели работает в диапазоне от 1057 до 1740 МГц. Как и более производительная версия, данная вариация тоже получила 4 Гбайт видеопамяти GDDR6 с поддержкой шины 128 бит. Заявленный диапазон TDP новинки составляет те же 35–80 Вт.

Все мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0 и HDMI 2.1. Представленные модели GeForce RTX 3050 Laptop GPU и GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU не стали исключением. С анонсом новинок серия мобильных графических ускорителей Ampere увеличилась до пяти основных моделей. Ожидается, что стоимость лэптопов с видеокартами GeForce RTX 3050 будет ниже $1000.

Несмотря на то, что у младших видеокарт серии Ampere имеется  игровой потенциал, пока что приводится информации только о производительности GeForce RTX 3050 Laptop GPU и GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU в профессиональных приложениях.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 3050, geforce rtx 3050 ti, видеокарты, мобильные, nvidia
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