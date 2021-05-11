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Шлем виртуальной реальности для PlayStation 5 получит разрешение 4К и сможет отслеживать движения глаз

Компания Sony готовится представить VR-шлем нового поколения для PlayStation 5. По данным интернет-источников, в новой модели используются дисплеи большего разрешения, чем прежде. Дополнительно новинка получила функциональность, способную существенно улучшить впечатления от геймплея в виртуальной реальности. 

https://www.theverge.com/

По данным портала UploadVR, новая гарнитура виртуальной реальности обладает разрешением 4К, а также способна отслеживать движения глаз и оснащена вибродвигателем для тактильной обратной связи — в дополнение к наручным контроллерам с тактильными «триггерами».

Общее разрешение составит 4000 × 2040 пикселей, то есть по 2000 × 2040 точек на каждый глаз. Предыдущий PlayStation VR для PS4 поддерживал только по 960 × 1080 точек на глаз. В новой версии пользователь не должен будет видеть интервалы между пикселями, что обеспечит более эффективное погружение в виртуальную реальность. В отличие от конкурентных моделей вроде Oculus Quest 2, новинка использует кабельное соединение через порт USB Type-C. Как известно, соответствующий разъём имеется и на игровой консоли Sony.

Дополнительно известно, что преемник PlayStation VR отслеживает движение глаз. Так называемый «фовеальный рендеринг» позволяет отрисовывать в наилучшем качестве только тот участок сцены, на который смотрит пользователь, оставляя участки на периферии несколько размытыми. Благодаря этому экономятся ресурсы консоли, позволяя обрабатывать более сложную графику. Кроме того, трекинг движения глаз в теории допускает создание аватаров с более реалистичной мимикой.

VR-шлем нового поколения также работает с технологией отслеживания движений силами самого шлема. Если раньше Sony использовала внешнюю камеру для контроля небольшого пространства между игроком и консолью, то теперь будут применяться камеры на самом шлеме, позволяющие свободно регистрировать любые перемещения по комнате.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, сенсоры и сенсорные системы, игровые консоли, манипуляторы, устройства ввода графики,
Теги: sony, sony playstation 5, vr-шлем
sony, sony playstation 5, vr-шлем
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