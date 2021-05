Life is Strange не входит в текущую стратегию Dontnod — студия сосредоточена на создании своих франшиз

Dontnod Entertainment прославилась сериальным приключением Life is Strange. Однако создание новых проектов в серии не входит в текущую стратегию компании. Об этом в интервью изданию IGN рассказал генеральный директор студии Оскар Гильбер (Oskar Guilbert). По его словам, команда сейчас сосредоточена на разработке собственных франшиз. Права на Life is Strange, напомним, принадлежат издательству Square Enix.

Комментарий руководителя касательно разработки новой Life is Strange гласит: «Никогда не говори никогда. Но на текущий момент это не входит в нашу стратегию. Мы хотим создавать свою интеллектуальную собственность. Это то, что мы хотим делать».

Его слова дополнил глава издательского направления Dontnod Entertainment Ксавье Шпинат (Xavier Spinat): «Но мы, конечно, наблюдаем за тем, как разворачиваются события. Потому что наши фанаты смотрят на это, и поэтому мы тоже». Затем он продолжил: «Мы думаем, что это [своя интеллектуальная собственность] нечто очень важное для компании, владельцев команды и будущего Dontnod. Это наша значимость на следующие годы. Поэтому мы решили разработать франшизу, которая полностью или хотя бы частично будет принадлежать [Dontnod]. Так что это действительно наша стратегия».

Затем Ксавье Шпинат напомнил о сотрудничестве Dontnod с Focus Home Interactive. По словам главы издательского направления, студия разрабатывает много пока не представленных игр. Возможно, в будущем её станут ассоциировать с одной из них, а не Life is Strange. Тем временем новую часть этой серии с подзаголовком True Colors разрабатывает Deck Nine Games. Она выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и в Google Stadia.