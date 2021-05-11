Создатели Gears 5 объявили о переходе на Unreal Engine 5 и разработке нескольких проектов

The Coalition (серия Gears) объявила о том, что переносит разработку своих игр на движок Unreal Engine 5. Вместе с тем команда начала производство нескольких новых проектов следующего поколения. Однако студия заявила, что не планирует анонсировать какие-либо новые игры в ближайшем будущем — по-видимому, на E3 и gamescom можно ничего от неё не ждать.

Об этом The Coalition заявила на официальном сайте Gears 5. Студия продолжит поддерживать пятую часть серии — операции 7 и 8 выйдут до конца 2021 года и будут включать в себя новых персонажей, карты, особые события и контент во внутриигровом магазине.

«Когда мы смотрим на игры будущего, мы рады начать переводить наши ресурсы на разработку нового поколения с использованием Unreal Engine 5, — написала студия. — Gears of War всегда была на переднем крае разработки Unreal Engine — от прорывной игры в 720p для Xbox 360 до прошлогоднего многопользовательского обновления [Gears 5], которое повысило частоту до 120 кадров в секунду на Xbox Series X|S, — и мы рады продолжить эту традицию, выпустив в ближайшие годы несколько новых проектов на Unreal Engine 5».

The Coalition добавила: «Переход на новый движок — серьёзное мероприятие, поэтому мы хотим чётко заявить, что в течение некоторого времени мы не будем анонсировать какие-либо новые проекты или игры».

Также менеджер сообщества Gears of War на Reddit опроверг поднявшиеся слухи о том, что The Coalition работает над игрой во вселенной «Звёздных войн».