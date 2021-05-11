На каждом третьем компьютере в России до сих пор используется Windows 7

На 36 % компьютеров в России всё ещё установлена ОС Windows 7, базовая поддержка которой была завершена более года назад. Об этом свидетельствуют данные статистики «Лаборатории Касперского», полученные с помощью облачной системы мониторинга и быстрого реагирования на угрозы Kaspersky Security Network.

Сообщается, что доля тех, кто использует Windows 7, среди домашних пользователей составляет 37 %, среди компаний малого и среднего бизнеса — 34 %, представителей микробизнеса — 35 %. Есть также пользователи и организации, которые применяют ещё более устаревшие версии Windows, такие как XP и Vista, поддержка которых закончилась в 2014 и 2017 годах соответственно. Таковых менее одного процента. Более половины (56 %) используют Windows 10 — актуальную на данный момент версию операционной системы Microsoft.

Напомним, что поддержка Windows 7 была прекращена 14 января 2020 года. Это означает, что для операционной системы больше не выпускаются патчи и обновления безопасности. Во избежание проблем с защитой ПК пользователям устаревшей платформы рекомендуется произвести апгрейд до современных версий ОС Microsoft.

Специально для компаний, до сих пор использующих Windows 7 в своей IT-инфраструктуре, Microsoft предлагает платные обновления в рамках программы Extended Security Updates (ESU). Первый год обслуживания в рамках ESU стоит 25 долларов за устройство. Стоимость второго года составляет уже 50 долларов, а третьего — $100. Обновления в рамках программы будут предоставляться до января 2023 года включительно. Важно отметить, что это цены для организаций, которые владеют лицензией на Windows Enterprise. Для пользователей с Windows Pro цены ещё выше — 50, 100 и 200 долларов за первый, второй и третий год обслуживания соответственно. Такой ценовой политикой софтверный гигант намерен стимулировать бизнес к переходу на Windows 10.