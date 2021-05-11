Baldur’s Gate: Dark Alliance II тоже могут перевыпустить, но пока разработчики заняты проблемами первой части

Студия-разработчик Black Isle у себя в микроблоге рассказала о проблемах дебютировавшего недавно на современных системах ролевого экшена Baldur’s Gate: Dark Alliance и обмолвилась о перевыпуске сиквела.

Напомним, релиз Baldur’s Gate: Dark Alliance для PS4, Xbox One и Nintendo Switch был запланирован на 7 мая. На двух платформах из трёх игра действительно вышла, а вот пользователи гибридной консоли Nintendo остались за бортом.

Как выяснилось, разработчики столкнулись в Nintendo eShop с непредвиденной проблемой. Решить неурядицу не удаётся до сих пор, однако в Black Isle Studios обещают исправить положение в скором времени.

На остальных платформах с Baldur’s Gate: Dark Alliance пока тоже не всё гладко: на PS4 и Xbox One уже вышло два патча, которые устраняют неприятные технические недочёты вроде невозможности получить те или иные трофеи.

Несмотря на перечисленные трудности, Black Isle Studios с оптимизмом смотрит в будущее и даже рассматривает возможность перевыпуска сиквела — Baldur’s Gate: Dark Alliance II.

Оригинальная Baldur’s Gate: Dark Alliance II вышла в феврале 2004 года (европейская премьера) на PlayStation 2 и Xbox. В случае повторного релиза игре добавят поддержку более высоких разрешений и, вероятно, трофеев.

Что касается первой части, то пока возрождённая Baldur’s Gate: Dark Alliance доступна только на PS4 и Xbox One. Выпуск на Nintendo Switch ожидается в ближайшее время, а на ПК и мобильных устройствах — к концу текущего года.